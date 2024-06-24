結婚6年認了「有白眼翻不完的時候」！貝童彤：沒有我，你真的會完蛋

記者潘慧中／綜合報導

貝童彤（本名：蔡玓彤）2018年結婚，育有一個寶貝女兒。沒想到一眨眼的時間，便迎來結婚6週年紀念日，她23日在社群網站有感而發地說：「婚姻中當然有白眼翻不完的時候。」

▲貝童彤結婚6週年感性發文。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



儘管如此，貝童彤稱讚老公最棒的地方就是即便對方不認同，但只要是她想做的事，另一半都會無條件支持。

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貝童彤喜歡兩人的相處模式，那就是有點黏又不會太黏，各自獨立也彼此需要，「沒有我，你真的會完蛋，沒有你…我也很快就會完蛋…。」

▲▼貝童彤和老公約定再一起幸福60年。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



對貝童彤而言，老公就是她心目中的大廚師、計算機和穩定器，「在你眼裡永遠我最美最棒只是有點胖」，小倆口一起賺錢付錢，一點一滴築起未來藍圖，「這六年辛苦了，再一起幸福六十年吧！愛你。」

貝童彤IG全文：

結婚六週年快樂！！

喜歡我們這樣

有點黏又不太黏

各自獨立又彼此需要

沒有我，你真的會完蛋

沒有你⋯我也很快就會完蛋⋯

婚姻中當然有白眼翻不完的時候

但你最棒的地方，

就是即便你不認同，但只要是我想要做的事

你都會無條件支持我

你是我的大廚師、計算機、穩定器

在你眼裡永遠我最美最棒只是有點胖

我們一起賺錢一起付錢

努力築起我們夢想的未來

這六年辛苦了，

再一起幸福六十年吧！愛你