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周興哲首入圍金曲「嗨到醉倒」　甜認愛女帶好運：不可思議！

▲▼周興哲首度入圍金曲獎。（圖／記者李毓康攝）

▲周興哲首度入圍金曲獎。（圖／記者李毓康攝）

記者翁子涵／台北報導

周興哲今年以寫給梁靜茹的《大人》入圍金曲獎最佳作曲人，這也是他出道10年以來首度入圍金曲獎，他今（24日）開心現身聯訪，透露當天自己完全不知道是金曲入圍公布日，「因為一直以來跟金曲比較沒有什麼關係，很突然，我也沒發專輯，很不可思議，就是等待十年的心情。」更直接前往公司和同事開香檳慶祝，狂喝2瓶香檳1瓶威士忌，他興奮笑說：「那天喝超醉，下午4點就醉倒。」

▲▼周興哲對得獎與否抱持平常心。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼周興哲對得獎與否抱持平常心。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周興哲金曲入圍平面餐會。（圖／記者李毓康攝）

對於夢寐以求的金曲獎，周興哲感慨地說：「從小看王力宏、周杰倫在台上領獎，讓我也有這個夢想，希望可以成為創作型歌手，金曲一直是我很期待可以參加的獎項。」並特別感謝公司老闆簽了他，「這10年也不容易，最早跟老闆約在咖啡廳我才17歲，準備了兩首歌給他聽，我說我想做創作型歌手，她說我一定要先寫30首歌，當時覺得是不可能的任務，但那是我的夢想，就要去達成。」

但對於得獎與否，他抱持平常心，「入圍就很開心了，有就謝謝評審，沒有就再繼續努力，都很強，主要開心的是可以跟前輩們一起參加。」並感謝梁靜茹當時在演唱會邀歌，「肯定要請她吃飯謝謝她，很謝謝她唱了。」至於紅毯造型？周興哲表示要走傳統、帥、乾淨、正式路線，不考慮大尺度裸露，也透露自己是基督徒，不會特別帶幸運物，「就是跟主禱告。」甫升格當爸不到1年的他，也燦笑大讚女兒是他的幸運星。

周興哲目前也積極籌備出道10年的新專輯，預計今年推出，而「Odyssey旅程」巡演也已經一路排到明年去，工作可說是馬不停蹄，被問會否想攻上大巨蛋開唱？他笑說：「演唱會比較適合室內四面台，希望可以比較溫暖跟歌迷互動。」至於二胎進度，周興哲則表示有計劃，但目前順其自然，笑曝女兒已經會開始調皮，讓他偶爾很崩潰，自認最拿手的育兒方式就是彈吉他給女兒聽，「她會很安靜的聽，認真到想把我吉他拿走。」

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