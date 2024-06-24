賈永婕替摔傷尪塗藥！過2天才發現擦錯　PO對話截圖：大驚小怪

記者高語璠／綜合報導

女星賈永婕與老公王兆杰結婚22年，婚後幸福美滿。不時透過社群分享生活點滴的她，今（24日）貼出家庭聊天截圖，原來是王兆杰在騎車時不慎受傷，結果事發2天後她才發現幫對方擦的藥是「香港腳藥膏」，為此網友笑說「真的是『假』醫生」。

▲賈永婕在老公的傷口上塗「香港腳藥膏」。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

透過王兆杰的貼文可見到，他分享道前陣子騎車時不小心打滑，造成臀部擦傷，回到家後老婆幫他塗抹藥膏，在好奇心驅使下便詢問「擦什麼藥，要謹慎一點」，沒想到對方以不耐煩的口吻回應「抗生素的藥」。

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▲賈永婕不時透過社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

連續塗了2天的藥後，王兆杰察覺傷口附近有點發炎，便再次詢問，「賈醫生突然爆發，翻臉說我太煩了，每天在質疑什麼？要我自己處理」，結果當他拿起藥膏，才發現上面寫著「香港腳」，有效期限還是2021年，讓他驚喊「她每天早晚餵我吃的藥是什麼」，賈永婕也跑到留言區回應「你不會想知道你吃的是什麼藥」。

隨後賈永婕將老公的貼文轉發至版面上，「那磨小的事情在那邊大驚小怪」，倆人一搭一唱的對話，逗笑許多網友，紛紛表示「名副其實的假醫生」、「要送妳老花眼鏡了嗎」、「都是殺菌的，幹嘛這麼介意」、「醫術高明，病人真的不要問太多欸」。