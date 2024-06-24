丟丟妹「無預警下跪」鏡頭還在拍！苦勸：身邊出現這種人要小心

記者潘慧中／綜合報導

「直播天后」李明珊（丟丟妹）和王心正在2023年離婚，並將直播品牌讓給前夫，消失半年後才另闢新的粉絲專頁「樓頂揪樓下」。近日格外引起討論的是，她突然在鏡頭前下跪，苦勸大家若身邊出現一種人「就要小心了」！

▲丟丟妹突然下跪。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）



[廣告]請繼續往下閱讀...

丟丟妹23日在社群網站上傳一段影片，未料開頭就突然下跪，為的就是提醒大家「不要再『我聽說』」。她認為通常會說這3個字的人，不見得有多單純。

▲▼丟丟妹不相信常說「我聽說」的人有多單純。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）



丟丟妹心有戚戚焉地說，只要發現身邊有朋友、同事會脫口這3個字，「這種人你就要小心了」，原因是倘若日後分道揚鑣，對方說不定會在背後用「我聽說」的方式說你的壞話。

▲丟丟妹提醒大家要小心這類人。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）



此外，丟丟妹也提醒眾人不能只聽正面的話，這也是她很喜歡酸民的原因之一，「我很少會出來正面剛、正面解釋，為什麼？時間一久就會證明一切」，她會自我振作，「做給看不起（我）的人看。」

▲丟丟妹態度正面積極。（圖／翻攝自Instagram／diuddiu33）