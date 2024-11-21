黃豪平和女友穩交三年雙方見家長！　「八點檔甜心」放閃：遇到他很幸運

記者孟育民／台北報導

藝人黃豪平和「八點檔甜心」周宇柔交往三年多，兩人已經進展到同居階段，感情相當穩定，周宇柔今（21日）出席由張洛君舉辦的公益畫展《讓愛閃耀》，大方讚男友，「他很好，他真的很照顧我，生活上很多事情會為我擔心，甚至替我想辦法解決，遇到他很幸運，是很好的另一半！」

▲周宇柔甜誇男友黃豪平 。（圖／記者孟育民攝、翻攝自臉書）

談及婚姻進度，周宇柔表示雖已經見過雙方家長，但不急人生大事，「我們有聊過這個話題，可能幾年後吧，現階段我們各自有工作要忙，我真的超沒人生規劃。」而她也和黃豪平講好好可以先凍卵，「圈內很多人都有去凍，女生畢竟還是有生育年齡上的限制，所以我有在做功課，不過我們應該不會先有後婚啦，還是一步步來，沒有要現在生小孩，一切順其自然。」

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▲周宇柔有計劃凍卵 。（圖／記者孟育民攝）

黃豪平先前被誤以為是gay，周宇柔笑說第一眼見到對方只覺得年紀很大，幫忙澄清說：「相處就知道他是直男！」雖然說是鋼鐵直男，但誇讚男友很注重生活細節，「早上會幫我買早餐，我不開心會逗我開心，在家裡變魔術給我看，這個真的很不容易。」由於雙方都是相同的工作，所以很能體諒彼此，兩人甚至很少吵架，超級恩愛！