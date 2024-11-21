王寶強遭舉報詐欺「金額達4.5億」！　受害者怒控：開空頭支票

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星王寶強去（2023年）年7月執導主演電影《八角籠中》。當時，他曾公開表示要資助劇中的年輕演員上大學，沒想到上個月卻被爆「慈善人設翻車」，時隔一個多月，他再度被片中合作的格鬥俱樂部負責人舉爆詐騙，涉案金額達1億人民幣（近4.5億台幣），警方目前已經受理案件。

▲王寶強《八角籠中》獲得22億票房，卻接連爆出爭議。（圖／翻攝自王寶強工作室微博）

俱樂部負責人在報案時同步拍攝影片，他提到恩波俱樂部為了《八角籠中》的拍攝，投入了大量的人力、物力、財力資源，雙方長達5年的合作讓經營本就困難的俱樂部雪上加霜，指控是「徹頭徹尾的騙局」，有知情人透露，《八角籠中》自籌備到上映，恩波俱樂部全力支持王寶強，投入的資金超過數百萬人民幣，約好票房收益的5%作為回報。

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▲王寶強被指控詐騙。（圖／翻攝自微博）

然而，《八角籠中》票房最終高達22億元（近99億台幣），王寶強卻未向俱樂部支付任何分成或報酬，甚至採取不回應的態度，令俱樂部經營陷入危機。恩波俱樂部在報案時強調，王寶強曾採取「欺騙、拉攏及開空頭支票」等方式贏得信任，但在電影大賣後卻「翻臉不認賬」，使得俱樂部方感到遭到欺詐。最終，為了維護權益才選擇報警處理。