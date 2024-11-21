女星家規由媳婦制訂超委曲　感謝兒子放過她一馬

記者葉文正／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，邀請資深媒體人許聖梅、藝人布蘭妮、諮商心理師許庭韶、游嵥彥律師、資深婚顧Vivi共同討論「長輩這些「症頭」讓人受不了！霸道、固執恐傷婚姻害自己。藝人王思佳媽媽布蘭妮透露家規由媳婦制訂，感謝兒子放過她沒有一起住。

▲布蘭妮說家規讓媳婦制訂。（圖／和展影視）



在資深婚顧Vivi分享曾碰過在婚宴上碰過的趣事，有婆婆禮服比新娘還華麗、拍照時卡C位、還硬要一起送客，讓新人哭笑不得但也無法抱怨，節目中身為長輩代表的布蘭妮說「我女兒結婚時我換三套，還COPY女兒的白紗樣式，只是我換成藍色的再加件罩衫。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲布蘭妮(左起)許聖梅與VIVI台婆媳問題。（圖／和展影視）

她說原本還打算要穿白色跟先生跳舞，「女兒氣得跳腳說『我都沒跟我老公跳舞了，妳跳什麼！』」她被女兒抱怨換太多套，「我本來要換五套，後來還收斂了。」面對女兒布蘭妮非常做自己，但在兒子婚禮上就不敢如此，她說：「可以弄自己女兒，不能弄別人女兒。」還笑說常常被王思佳唸「家有一老，如有一吵。」聽完Vivi分享的婚宴奇聞，布蘭妮忍不住向女兒喊話：「妳媽媽我都沒那麼殘忍，已經很好了，還一直埋怨我婚禮上換三套禮服，害我被酸民罵。」



▲布蘭妮笑談兒子放過她。（圖／和展影視）

也曾是為人媳婦的布蘭妮曾被婆婆提醒在家不要穿得太清涼、早上不要睡太晚，現在她成為婆婆後反而不敢訂家規，「我們家是媳婦幫我訂家規，先講好不跟長輩住、不會煮飯，我都ok，只要她們不做犯法的事，婚姻美滿就好。」



布蘭妮某些時候的固執也會跟女兒起爭執，「像是王思佳坐月子時，要她穿襪子不要打赤腳、洗頭要在浴室裡吹乾再出來，這都很合理，但還是被嫌囉唆。」

布蘭妮分享跟晚輩要能溝通不要嘔氣，只要合理的都可接受，「前陣子我每天喝兩杯全糖珍奶，某天跟思佳在西門町逛街暈倒，還驚動救護車，之後她在YT上要我公開道歉說對不起我錯了，為了身體健康從今以後只敢點無糖或都只敢喝白開水。」她也提醒長輩們不要倚老賣老多溝通。