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鄭怡爆「美國山林迷路驚魂」！　大喊女星名字...竟意外找到對方洋尪

記者蔡琛儀／台北報導

王新蓮近期推出《懸浮人生》作品集，並舉辦同名畫展，老友鄭怡前往觀展力挺，兩人的友誼始於金韻獎時期，至今長達40年，而王新蓮在旅美期間對畫畫產生興趣，鄭怡還曾赴舊金山探望，鄭怡笑說當時就著王新蓮給的地址，車子在山裡繞來繞去就是找不到。

▲▼鄭怡力挺王新蓮《懸浮人生》畫展。（圖／星光娛樂提供）

▲鄭怡力挺王新蓮《懸浮人生》畫展。（圖／星光娛樂提供）

結果找了一個多小時，當時沒有行動電話、山裡渺無人煙，也沒有公共電話亭，牡羊座的鄭怡一急，乾脆站在路中間大喊：「王新蓮！妳到底在哪裡啦？」沒想到還真的被王新蓮的外國老公聽見，急忙從森林裡的家中出來「循聲帶人」，兩人在畫展時還聊到此事，嘖嘖稱奇。

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鄭怡憶及王新蓮彼此以「蓮蓮」、「小妹」互稱，課餘時還搭檔，一起去民歌西餐廳打工，王新蓮彈吉他、鄭怡合唱，賺到不少零用金，連彼此的家人都熟悉對方。鄭怡說，當時自己論及婚嫁，打電話到王新蓮家報喜，想邀她來吃喜酒，沒想到電話那頭的王媽媽，聽到鄭怡打來，非常欣喜，沒等鄭怡開口，就直呼：「小妹小妹，我家蓮蓮在找妳啊，要告訴妳喜事，她在美國結婚啦！」沒想到兩人隔著海洋，也要跟對方互道喜訊，連結婚時間都好相近，彼此都覺得不可思議。

▲▼鄭怡力挺王新蓮《懸浮人生》畫展。（圖／星光娛樂提供）

▲鄭怡和王新蓮交情長達40多年。（圖／星光娛樂提供）

鄭怡近期活動頻繁，包括民歌50高峰會和民歌五十演唱會，並期待2025年能有更多的演藝活動；而王新蓮成為全職藝術家後，創作能量源源不斷，她在臉書上以「蓮蓮說」分享自己的故事，此外她的畫展將在田園城市風格書店展至11月24日。

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