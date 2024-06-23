李連杰「走樓梯被攙扶」畫面曝！　下秒反轉...苦笑：傳出去又完了

記者高語璠／綜合報導

「功夫皇帝」李連杰過去演出無數經典作品，近年來鮮少出現在螢光幕前，把重心投入個人生活。近日網路上流傳一段攙扶他下樓的影片，讓觀眾以為健康是否亮紅燈，繼續看下去才發現他身體十分硬朗，還開玩笑表示「（影片）傳出去又完了」，認為會被別人誤以為是走不動了，影片曝光後，逗笑不少人。

▲李連杰近年來較少出現在螢光幕前。（圖／ETtoday資料照／記者周宸亘攝）

大陸一名網紅日前在拉薩遇到李連杰，事後將影片發布在社群上。透過影片可見到，當李連杰準備下樓時，走在一旁的網紅急忙上前扶他，沒想到這舉動讓李連杰說：「你再這麼拖下去，（影片）傳出去又完了。」邊說邊擺出被拖住的動作，就連表情也十分到位。

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▲李連杰下樓梯被攙扶畫面曝光。（圖／翻攝自小紅書／魑魅魍魉甲子龘藏甲子本甲）

看著李連杰身體狀況良好，這名網紅便詢問「等會打一套（拳）行不行」，此話一出，遭到對方無情打槍「我不跟網紅混」。一搭一唱的畫面惹得網友哈哈大笑，紛紛表示「李連杰其實性格挺好玩的」、「唉呦老可愛」、「李連杰老師狀態真好」、「看著身體還不錯」。

▲被問到是否可以秀太極拳，李連杰回應「我不跟網紅混」。（圖／翻攝自小紅書／魑魅魍魉甲子龘藏甲子本甲）