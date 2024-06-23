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阿本上空脫了秀「超狂腹肌」！　裸身自拍嗨喊：終於有成果

記者王靖淳／綜合報導

藝人阿本自節目《模范棒棒堂》出道，平時用心經營社群，也不吝嗇與粉絲分享生活，最近積極健身的他，今（23）日大方秀出成果照，同時也寫下近期心境。照片一出，立即吸引網友朝聖按讚，更讓不少藝人朋友留言驚呼「太扯」、「又帥又美」。

▲阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲阿本分享自己的健身成果。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

透過阿本分享的自拍照可見到，他把頭髮染成醒目的粉紅色，只穿著一件褲子，赤裸上身大方秀出腹肌，完美展現肌肉線條，同時也能感受到他平時健身的成果。為此，阿本開心表示，「健身終於有點成果」，並在文中附上一段自己在健身房鍛鍊的影片，只見他穿著白色無袖背心，搭配藍色短褲，雙手緊握把手後讓身體懸空，整體動作專注且有力。

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▲阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲阿本平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

阿本的一系列健身成果照在曝光後不久，立即吸引網友按讚，不少人紛紛稱讚他的肌肉線條超好看，紛紛寫下「腹肌胸肌我都愛」、「肌肉吸引我的眼珠」、「以為是韓國歐巴」的留言，認為他不但有顏值又有好身材，就連女星徐凱西、舒子晨以及前主播劉涵竹都現身留言「太扯」、「太肌情了吧」、「不公平！可以這樣又帥又美嗎」。

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關鍵字

阿本, 模范棒棒堂, 舒子晨, 徐凱西, 劉涵竹

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