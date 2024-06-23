傻白甜→惡繼母！　陳喬恩《墨雨雲間》轉型創新高度：深感演員信念

記者張筱涵／綜合報導

陳喬恩在《墨雨雲間》飾演惡毒繼母季淑然，以精湛深度的演技擄獲影迷的心，也成功走出了不一樣的戲路。在劇中的她最後發了瘋，完全認不出親人，更變得膽小且精神渙散，演這段時深感演員信念的重要性外，其實場外的攝影師都是笑著，還好她頂住了。

▲陳喬恩在《墨雨雲間》飾演惡繼母季淑然。（圖／翻攝自微博）



陳喬恩20日發出季淑然最後瘋了，被留在充滿花草的住處中的一系列側拍照，正式告別這個角色，她也充滿感觸：「繁華都是夢一場，這個瘋狂的世界、誰又願意感同身受誰的苦痛呢？也許這才是對妳最好的結局。」

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這次跳脫舒適圈演惡繼母的挑戰，陳喬恩很感謝有機會將興趣當成工作，也認為能夠在賴以維生的職業樂在其中是件無比幸運的事，回想演出最後一段戲時，得當成旁若無人瘋狂轉圈圈時，深刻體會到作為一位演員的「信念感」是非常重要的，尤其拍攝當下攝影師更是毫不遮掩地笑出來，能夠完整入戲真的很不容易。

▲陳喬恩轉型演技廣獲稱讚。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



影迷們看了陳喬恩這次在《墨雨雲間》表現都深受感動，「好的演員是劇拋臉，好的角色是觀眾對她有濾鏡。你都做到了」、「昨晚剛剛看完這一幕，演得好好」、「不怕角色有多難，就怕演員太會演，姐妳真的很厲害」、「恭喜姐姐大突破成功，我從姐姐《王子變青蛙》追隨到現在，為姐姐驕傲」。