黃曉明為戲增胖！　殺青「不碰碳水、油鹽」自爆：1天瘦一公斤

記者高語璠／綜合報導

大陸男星黃曉明有著帥氣的外型，曾出演許多知名作品，昨（22日）更憑藉著《陽光俱樂部》奪下金爵獎最佳男演員，演技實力備受肯定。然而背後辛苦不為人知，他為了這部戲增胖了整整10公斤，殺青後戒掉所有的碳水和油鹽，1天瘦1公斤，讓相關關鍵字登上熱搜。

▲黃曉明昨（22日）奪下金爵獎最佳男演員。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

黃曉明為了《陽光俱樂部》在體態方面做了許多努力，身形變得臃腫，臉露出明顯的雙下巴，不僅如此，還可以看到他挺著一顆圓滾滾的啤酒肚，跟以往的模樣有所不同。而他昨天憑藉著劇中角色「吳優」奪下最佳男演員，有感而發表示「我也有幸又當了一回小孩，完成了一段尋找陽光的旅途」。

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▲黃曉明為戲增胖10公斤。（圖／翻攝自微博／中國電影報道）

黃曉明先前探班節目《乘風2024》時，帶著蛋糕為姐姐們加油打氣，自嘲說沒有福氣可以吃到，因為他目前正在飲控，「戒掉所有的碳水和油鹽，我一天瘦2斤（1公斤）」，但強調這個行為對身體很不好。其實他忽胖忽瘦的能力十分驚人，曾經短時間內為電影《戴假髮的人》暴瘦12公斤，當時就透露身體負荷不了。

▲黃曉明殺青後戒掉碳水、油鹽，1天瘦了1公斤。（圖／翻攝自YouTube／乘風2024 Ride the Wind ）