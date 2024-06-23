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具荷拉去世「小偷闖家偷手機」4年謎團未解　靠AI技術歹徒畫像曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓已故女星具荷拉於2019年11月輕生離世，她去世後，家裡曾經出現偷竊案，但至今沒抓到犯人，成為粉絲心中的遺憾。近來傳出，警方靠著AI技術重新修復了當時的監視器畫面，並與專家合作畫出嫌犯的肖像畫，是否會案件帶來一線希望，引起各界注意。

▲▼具荷拉去世後，一名神秘男子闖家裡偷保險箱，裡面放有她生前使用的手機，案件非常詭異。（圖／翻攝自SBS）

▼▲具荷拉去世後，一名神秘男子闖家裡偷保險箱，裡面放有她生前使用的手機，案件非常詭異。（圖／翻攝自SBS）

▲▼具荷拉去世「小偷闖家裡偷手機」4年沒抓到　靠AI幫助歹徒畫像曝光。（圖／翻攝自SBS）

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具荷拉輕生去世後，哥哥忙著處理她的後事，直到2020年1月11日才辦完49祭（南韓喪禮文化），怎料，就在哥哥返回具荷拉生前住的家裡，卻發現保險箱不翼而飛，犯人於1月14日凌晨零時15分左右爬牆從2樓陽台進入房間裡，所有的高價精品都沒動，只抱走了一個保險箱，據悉，裡面放有具荷拉生前使用的手機。

哥哥當時翻遍了監視器畫面，只拍到一位陌生男子的身影，但保險箱偷竊案至今沒能結案，4年過去，哥哥認為「這不是單純的偷竊案」，節目《想知道真相》更拜訪多位專家，靠著AI技術修補了CCTV的畫質，過去遺漏掉的嫌犯外貌特徵逐漸還原，根據專家分析，該名男子年齡介於25歲到35歲之間，他當時戴著眼鏡且左耳掛有耳環。

▲具荷拉哥哥覺得「這不是單純的偷竊案」。（圖／翻攝自SBS）

▲具荷拉哥哥覺得「這不是單純的偷竊案」。（圖／翻攝自SBS）

透過CCTV裡的畫面，專家透過該嫌犯的臉型、鼻子大小推測本人應為170公分以上，顴骨突出且應該為外包工人。節目《想知道真相》公開了該名犯人的畫面，這也是案件發生4年以來，首度對外公開嫌犯清晰的肖像畫，究竟是否能藉此抓到人，引起各方高度關注。

▲▼具荷拉去世「小偷闖家裡偷手機」4年沒抓到　靠AI幫助歹徒畫像曝光。（圖／翻攝自SBS）

▲具荷拉去世後，家裡遭竊充滿疑點。（圖／翻攝自SBS）

事實上，具荷拉家裡保險箱遭竊充滿謎團，她生前大義滅親向記者舉報鄭俊英、崔鍾訓牽扯的Burning Sun事件，持有的手機裡有一定的證據，卻在她去世後，發生家中遭竊的意外，且小偷沒動所有值錢的物品，只抱走了一個保險箱，令人不免懷疑背後有黑暗勢力介入，且至今沒抓到人，使得該案蒙上一層神秘面紗。

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