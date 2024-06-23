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韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

記者吳睿慈／綜合報導

南韓驚爆一起性侵案！一名知名演員前輩開設「演技補習班」事業有成，身為學院老闆的他卻被爆對女學生伸出魔爪，逞獸慾後下跪道歉表示「是我誤會了，對不起」、「我真的愛妳」，受害女學生的家長氣憤不已，進而向新聞媒體爆料，相關影片播出後震驚各界，韓網掀起一陣討論，要求把該名演員實名公開。

▲▼韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了對不起　受害女崩潰錄影。（圖／翻攝自JTBC）

▲一名演員開設演技補習班，竟驚爆性侵女學生。（圖／翻攝自JTBC）

據節目《搜查班長》報導，該名學院老闆A本身有在從事演藝事業以外，家族之中也有演員，在演技補習班之間小有名氣，許多學生慕名而來，只盼望可以當作進入演藝圈的跳板。沒想到，近來卻傳出他性侵18歲女學生得逞。

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▲▼韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了對不起　受害女崩潰錄影。（圖／翻攝自JTBC）

▲該名演員是「演員世家」，家族還有其他人從事演藝行業，很多學生慕名而來。（圖／翻攝自JTBC）

事發當時鄰近他的生日，幾位學生好意送禮物，他卻熱情邀約「到家裡來坐」，不顧學生未成年，他在餐會席間還灌幾位學生酒喝，其中一名學生就是受害者B女，他最後把另兩位學生支開，並以「我有事與B女討論，家裡也住附近，等下會送B女回家，其他人先回去」為由，把B女獨留在家中。

▲▼韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了對不起　受害女崩潰錄影。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了對不起　受害女崩潰錄影。（圖／翻攝自JTBC）

▲男星逞完獸慾後，下跪向女學生懺悔「誤會了對不起」，女學生崩潰錄影。（圖／翻攝自JTBC）

▲男星逞完獸慾後，下跪向女學生懺悔「誤會了對不起」，女學生崩潰錄下所有畫面。（圖／翻攝自JTBC）

怎料，B女遭A性侵得逞，當下崩潰到拿出手機錄證，影片中她不斷啜泣喊著「我真的只把你當成老師」，男方則是語氣緊張地說「我真的愛妳、「你不能理解我嗎？」、「是我誤會了，對不起」，女學生哭著大喊「哪有什麼誤會，我不是說了2次嗎」，老師卻辯解：「我不知道，妳不能原諒我一次嗎？」

▲▼韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了對不起　受害女崩潰錄影。（圖／翻攝自JTBC）

▲加害者改口「沒性侵」。（圖／翻攝自JTBC）

節目曝光的影片裡，A男只穿著內褲，不斷向女學生下跪道歉，但已造成B女心理創傷，她回家後與朋友結伴報警，學院老闆A男的惡行才因此被家長發現。家長氣到開告，A男卻改口表示「沒有性侵」，但又解釋不了下跪影片的原因，他支支吾吾回答「前後還發生了許多事」。

目前A男因違反青少年保護法，涉嫌強姦罪名遭到不拘束移送法辦，但由於相關單位並未限制他的人身自由，據了解他的演技補習班正常營運，仍在教導著許多學生，事件爆發後，韓網一陣怒罵聲，要求公布該男星的名字。

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