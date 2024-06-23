孫其君買麵被兇！　老闆1句話讓他頓感慚愧：不要被情緒牽著鼻子走

記者高語璠／綜合報導

男星孫其君出道多年，演出過許多知名電視劇。不時透過社群分享生活日常的他，日前透露在買麵時被老闆兇，沒想到等餐點做好後，對方突如其來的一句話，讓他瞬間感到慚愧，「人與人之間需要的就是彼此理解和包容」。

▲孫其君買麵被兇，老闆的一句話讓他頓感慚愧。（圖／翻攝自Facebook／孫其君 Steven Sun）

孫其君20日發文表示，當天到了一家麵攤點餐時，被老闆以不耐煩的口吻問說：「要吃什麼趕快講。」對於這樣的服務態度，他略感不悅，不過仍將想吃的餐點點完後，在一旁耐心等待。

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由於6月濕熱的天氣實在讓人難耐，孫其君想說可以到附近的便利商店吹冷氣，沒想到這時老闆說話了，「你的好了，趁熱吃，要不然麵會沱（糊）掉，剛剛態度不是很好，不好意思，今天家裡人吵架心情不太好。」

▲老闆的道歉讓孫其君學到「不要被自己的情緒牽著鼻子走」。（圖／翻攝自Facebook／孫其君 Steven Sun）

老闆的一番話，頓時讓孫其君為剛才不悅的心情感到慚愧，認為有時候會不知不覺在人的身上貼了各種標籤，不管那標籤準不準確，他相信背後都有一個故事，也分享自己學習到反應要頓一點，話說慢一點，不要被自己的情緒牽著鼻子走，這才是待人之道。

【孫其君全文】

要吃什麼趕快講！

老闆忙到看都沒看我一眼，問道

雖然知道是路邊攤，但對於這樣的服務態度還是有些不悅，我耐心回覆他：一碗麻醬麵，一碗麻油豬肝湯。

講完我站在旁邊等待我的餐點，六月濕熱的天氣實在讓人難耐，站了5分鐘身上的衣服已經開始黏在皮膚上。

就在快要受不了想先走進對面的便利商店吹冷氣的時候，

老闆說話了：你的好了，趁熱吃，要不然麵會沱掉，剛剛態度不是很好 ，不好意思，今天跟家裡人吵架心情不太好。

這段話讓我有些措手不及，頓時為自己剛剛不悅的心情感到慚愧，有些時候不知不覺我們在人的身上貼了各種標籤，不管那標籤準不準確，我相信他背後都有一個故事。

我趕緊回答：沒關係，老闆你辛苦了，我會盡快吃的！

謝謝老闆，讓我學習反應頓一點，話說慢一點，不要被自己的情緒牽著鼻子走這才是待人之道。

人與人之間需要的就是彼此理解和包容，沒有什麼比和樂的家庭更幸福的了！