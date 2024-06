邊佑錫行程爆增累垮了　見面會上承認「身體不舒服」內疚到哭出來

記者吳睿慈/綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫近來結束戲劇《背著善宰跑》,展開一連串忙碌的巡迴見面會行程,他接續到訪台灣、泰國,22日則是在菲律賓會粉絲,怎料,他的身體狀況不堪負荷,見面會上淚灑現場,自責表現不好,相關影片透過網路傳來,令粉絲看得很心疼。

▲邊佑錫自從戲劇殺青後,行程滿檔。(圖/翻攝自邊佑錫IG)



邊佑錫近來忙於巡迴見面會,所有行程照單全收,期間還飛往米蘭出席時裝週,接著馬上又飛往菲律賓,先是接受當地媒體採訪後,22日又緊接著舉辦見面會,然而,密度超高的工作行程,也讓他身體出了問題。

▲邊佑錫行程爆增累垮,22日見面會上承認「身體不舒服」,他自責到哭出來。(圖/翻攝自peachmintchoco)



菲律賓站22日見面會上,邊佑錫在最後一刻沒忍住情緒,他坦言「身體不太舒服,應該要跟你們一起享受才對,但如果我那樣子(身體不舒服)的面貌⋯」,哽咽到沒把話講完,擔心自己沒能把最棒的一面展現出來,想哭情緒一時湧上,他雖數度想整理心情,但還是忍不住情緒蹲下啜泣。

值得一提的是,邊佑錫雖表示身體不舒服,但當他在唱〈陣雨〉時,絲毫沒有倦怠感,表現很完美也非常敬業,獲得粉絲滿滿稱讚聲。

事實上,邊佑錫爆紅以來,所到之處都是粉絲,就連在米蘭參加時裝週時,他也會親切為粉絲簽名,甚至用英文詢問對方的名字,簽上獨一無二的署名簽名,一向寵粉的他,22日因感到內疚而哭,令大批粉絲很心疼,希望他忙碌之餘也要好好休息。

