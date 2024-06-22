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邊佑錫行程爆增累垮了　見面會上承認「身體不舒服」內疚到哭出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫近來結束戲劇《背著善宰跑》，展開一連串忙碌的巡迴見面會行程，他接續到訪台灣、泰國，22日則是在菲律賓會粉絲，怎料，他的身體狀況不堪負荷，見面會上淚灑現場，自責表現不好，相關影片透過網路傳來，令粉絲看得很心疼。

▲邊佑錫大5歲親姊真面目瘋傳！優秀身高、五官神複製　韓網：真的像。（圖／翻攝自韓網、邊佑錫IG）

▲邊佑錫自從戲劇殺青後，行程滿檔。（圖／翻攝自邊佑錫IG）

邊佑錫近來忙於巡迴見面會，所有行程照單全收，期間還飛往米蘭出席時裝週，接著馬上又飛往菲律賓，先是接受當地媒體採訪後，22日又緊接著舉辦見面會，然而，密度超高的工作行程，也讓他身體出了問題。

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▲▼邊佑錫行程爆增累垮，22日見面會上承認「身體不舒服」。（圖／翻攝自peachmintchoco）

▲邊佑錫行程爆增累垮，22日見面會上承認「身體不舒服」，他自責到哭出來。（圖／翻攝自peachmintchoco）

菲律賓站22日見面會上，邊佑錫在最後一刻沒忍住情緒，他坦言「身體不太舒服，應該要跟你們一起享受才對，但如果我那樣子（身體不舒服）的面貌⋯」，哽咽到沒把話講完，擔心自己沒能把最棒的一面展現出來，想哭情緒一時湧上，他雖數度想整理心情，但還是忍不住情緒蹲下啜泣。

值得一提的是，邊佑錫雖表示身體不舒服，但當他在唱〈陣雨〉時，絲毫沒有倦怠感，表現很完美也非常敬業，獲得粉絲滿滿稱讚聲。

事實上，邊佑錫爆紅以來，所到之處都是粉絲，就連在米蘭參加時裝週時，他也會親切為粉絲簽名，甚至用英文詢問對方的名字，簽上獨一無二的署名簽名，一向寵粉的他，22日因感到內疚而哭，令大批粉絲很心疼，希望他忙碌之餘也要好好休息。

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邊佑錫, 金惠奫, 背著善宰跑

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