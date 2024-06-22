《我的婆婆2》慶功！　鍾欣凌要Darren、王少偉、楊銘威全裸穿尿布

記者蕭采薇／台北報導

《我的婆婆怎麼那麼可愛》上週每分鐘最高收視直破2，創下開播以來最高收視率，22日於台北京站時尚廣場舉辦慶功粉絲見面會。主演鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬、林筳諭、李齊與觀眾近距離互動外還自搖珍奶、三連拍合影留念，相當寵粉，更在活動開始前集體90度鞠躬謝觀眾。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》上週每分鐘最高收視直破2。（圖／公共電視提供）

為慶祝收視破2大關，鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬、林筳諭、李齊一起搖珍奶送粉絲，因劇中飾演大美的勇兔林筳諭和老公合開一間手搖飲料店，早就有練過的她親自示範搖法給其他演員看，五人還搭配現在最流行的「柯南搖」，以及自創「健康搖」、「婆婆搖」、「破2搖」四種搖珍奶的方法，邊跳舞邊搖。

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▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》舉辦粉絲見面會。（圖／公共電視提供）

李齊更被拱做伏地挺身，他二話不說趴到地上伏地挺身，還被演員拖著要加入破三全裸行列。鍾欣凌搞笑表示：「不對啊！怎麼我的三個不孝子都沒做出貢獻？」經過幾位演員商量，最終決定要懲罰三位飾演鍾欣凌兒子的演員包含Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》示範四種搖珍奶的方法。（圖／公共電視提供）



黃姵嘉笑說：「他們在劇中竄改媽媽的遺囑！還不來幫忙宣傳！不孝！」林筳諭笑說「沒錯！他們根本是巨嬰！」因此決定要懲罰三個不孝兒子「穿巨嬰裝扮，喝巨型奶瓶。」可愛荒謬的誓言讓觀眾被逗得相當開心。