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舒子晨尪「把老婆照片穿身上」！　她害羞甜喊：嫁對人了

記者王靖淳／綜合報導

女星舒子晨在去年5月宣布和排球選手許美中結婚，平時用心經營社群的她，常常分享夫妻倆的私下日常，不少粉絲都被兩人的互動給閃瞎，今（22）日她就在PO出一段老公把她照片穿身上的影片，同時也甜蜜表示：「嫁對人了。」

▲許美中。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

▲許美中和舒子晨去年5月結婚。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

透過舒子晨分享的影片畫面可見到，許美中身穿一件白色的上衣，上面印有一張疑似她日前在球場上跳應援舞的照片。舒子晨看到老公把自己閉眼的模樣穿在身上，忍不住打趣虧對方：「你的衣服好好看喔。」為此，許美中低頭看著上衣的照片，還一邊模仿老婆的表情及動作，讓舒子晨害羞表示：「嫁對人了。」

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▲許美中。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

▲許美中把老婆的照片穿在身上。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

事實上，舒子晨日前才開啟「人夫系列」生活短片，分享許美中的貼心事蹟。不久前老公在做家事的過程中，發現她的棉條快用完，就主動外出去幫忙補貨，事後還貼心地撕掉盒子上的蓋子，方便她抽取。為此，舒子晨事後發現老公的驚喜後，開心地獻上飛吻。影片曝光後，立即閃瞎大批網友，不少人紛紛留言表示「很加分」、「真的很幸福」。

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舒子晨, 許美中, 結婚, 曬恩愛, 放閃

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