不只羅志祥...婁峻碩+1男團選秀導師！　驚見「2前偶像」也是學員

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》日前宣布天王羅志祥將擔任節目導師，今再官宣加入小天王婁峻碩，共同指導學員， 他表示：「在現今演藝圈幾乎是自媒體經營及新形態藝人的年代，我希望能給予這些年輕偶像選手比較不一樣的建議，並用自己過去舞台演出及出道經驗跟來學員們分享。」也希望透過這次到南韓錄節目的機會，觀摩當地男團偶像的表演方式。

▲婁峻碩擔任選秀節目《SCOOL》導師。（圖／天空娛樂提供）

自認是「慈祥派」導師的他表示：「我自己在唱跳項目不會太嚴苛，我想其他導師應該都是這方面強項，就交給他們！不過現在有很多歌曲都有饒舌元素，只要有我自己擅長的技術面及範圍內項目，我就會變得很嚴厲。」身為男團「五堅情」成員之一的他提及評選標準，「要有『三力』！我覺得一個好的男團成員，不應該只有表演能力，還要具備個人魅力，以及跟團體相處能力。」

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此外，節目將於七月初把24位候選學員送至韓國首爾進行一個月的「移地訓練」，與來自日、韓、英等地學員共同培訓，提升各方面能力並為八月開錄前培養默契，包括男團ALL IN 5前成員裕城及《原子少年1》的川祐都在其中，兩人都以過人的歌舞才華贏得韓國電視台PD們的關注。

▲《原子少年1》學員川祐與ALL IN 5 前成員裕城入選《SCOOL》候選學員。（圖／天空娛樂提供）



川祐與裕城不約而同表示：「其實就是不甘心！」裕城說到：「離開團體後有考慮要不要再待在演藝圈，但後來想想要再給自己一個機會，雖然這群新弟弟實力都很強，但我也準備好了，很期待到韓國與其他選手們切磋磨練！」而川祐則表示當時在節目沒有好好發揮自己的特色，「我學舞已經13年，希望趁此機會，能站到更大的舞台上好好表現我的舞蹈能力！看到這些後進弟弟們每個實力都很棒也很帥，雖然有點擔心，但勉勵自己在經驗能彌補一點，也希望把經驗分享給大家。」