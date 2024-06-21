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快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

記者蕭采薇／台北報導

藝人賀軍翔上月24日遭酒店紅牌公關提告妨害性自主，並遭警方帶走手機調查。時隔一個月，賀軍翔與跟陳意涵合作影集《郵票與舒芙蕾》開鍘，宣布換角。

▲▼賀軍翔。（圖／記者周宸亘攝）

▲賀軍翔。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

藝人賀軍翔上月24日住家驚傳遭搜索，台北地檢署證實已查扣手機等相關證據。賀軍翔下午透過聲明表示：「並未與任何第三人有任何踰矩行為。」並表示是因為配合檢方案件進度，需查詢賀軍翔通聯紀錄，才需要取走手機，並強調「全程配合偵查程序」。

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據了解，賀軍翔成為刑案被告，是起源於今年初的一場私人聚會，當時賀軍翔和友人相約到一間不對外開放招待所喝酒，現場有一名女客人事後向警方報案，指控賀軍翔對她性侵犯，警方因此曾通知賀軍翔與相關在場人士到案，說明聚會當天的情形，警方完成調查後，將案件移送台北地檢署。

【聲明稿】

有關本公司拍攝中新戲男主角賀軍翔先生遭檢調搜索一事，引發社會廣泛關注及討論，本公司第一時間基於尊重司法調查程序，期盼事件真相能盡快明朗。

然而，賀軍翔先生所涉案件在本劇開鏡前即已發生，且在明知本劇演出合約對演員相關權利義務的明確條文下，仍未告知此重要資訊。此舉不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響本公司信譽及對合作夥伴的承諾。

基於上述原因，本公司不得不做出換角決定，並將立即尋找合適人選，確保拍攝工作的順利進行，以保障劇組演職人員及合作夥伴的權益。

同時，本公司尊重各當事人的合法權利，不預判任何法律結果，並期盼司法調查還原真相。

時創影業股份有限公司
2024年6月21日

▲賀軍翔遭換角，時創影業聲明。（圖／翻攝自時創影業臉書）

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