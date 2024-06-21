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日本博愛座「不能使用手機」！　歐陽靖揭讓位撇步：學會讀空氣

記者高語璠／綜合報導

博愛座存廢與爭議一直是社會關注的話題，近日更發生多起博愛座搶位衝突，不少藝人透過社群寫下看法，其中曾定居日本多年的歐陽靖透露，看到新聞標題寫「在日本博愛座不用讓座」，為此直呼「這是錯的」，並在文中分享哪些情況是需要讓座的。

▲▼歐陽靖分享在日本該讓座的情況。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖）

▲曾定居日本多年的歐陽靖，分享日本該讓座的情況。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖）

平時對時事十分關注的歐陽靖，對於近日炒得沸沸揚揚的博愛座一事有感而發，不過她把讓座一事拉到日本，「日本博愛座該怎麼讓座，卻是有點麻煩的事，因為要『讀空氣』」，接著補充說明讀空氣是指「察言觀色的能力」以及「細心程度」。

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▲▼歐陽靖分享在日本該讓座的情況。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖）

▲歐陽靖表示在日本博愛座該怎麼讓座，有點麻煩因為要『讀空氣』。（圖／翻攝自Facebook／GinOy 歐陽靖）

歐陽靖表示，戴著好孕徽章的孕婦或者靠近博愛座的長輩，可以讓座，如果看見老人家刻意不靠近博愛座，就代表對方想表達「我很硬朗」，這時讓座是件沒禮貌的舉動。

另外，歐陽靖強調在博愛座附近有更重要的規定「不能使用手機」，不只不能講電話，連滑手機、傳訊息通通都不行，因為有些人心臟中裝置的人工心律器，會被電磁波影響，所以在博愛座附近是不能使用手機。

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關鍵字

博愛座, 讓位, 日本, 歐陽靖

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