ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賴慧如被爆「開百桌宴客」首發聲！　鬆口婚禮時間甜喊：期待

記者王靖淳／綜合報導

女星賴慧如去年8月宣布和國標舞老師劉家銘登記結婚，平時也常透過社群分享小倆口的日常，尚未舉辦婚禮的兩人今（20）日被周刊爆料，決定在近期開百桌來宴客，消息一出引發各界討論。為此，賴慧如稍早也在社群發文親自闢謠，同時也透露婚禮的時間點。

▲賴慧如（圖／翻攝自Facebook／賴慧如）

▲賴慧如平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如Huiru Lai）

賴慧如坦言，原本和老公其實沒有要辦婚禮的打算，但在受到身邊長輩及親友的建議後，夫妻倆才決定要辦。為此，賴慧如表示，對於老公要給自己一個婚禮，她感到很期待，同時也透露，婚禮時間點預計是在明年，現階段就請各界先多關注她的工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴慧如。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如Huiru Lai）

▲賴慧如去年8月宣布再婚。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如Huiru Lai）

針對被周刊爆料即將開百桌來宴客，賴慧如澄清人數及桌數都還沒有確定，因此還沒決定要辦百桌，同時也分享，下個月她將帶團去富國島玩，接著在8月初還要參加連續2天的「藍寶石歌廳秀演唱會」。最後，賴慧如在文末驚喜宣布，個人的第7張專輯即將要發行，希望大家能多多支持，同時也表示感謝大家的祝福。

【賴慧如臉書全文】
哎唷威壓 感謝來自四面八方的祝福
但也還沒確定婚宴的日期啦
人數桌數也還沒確定 沒有決定要辦百桌啦
本來跟先生真的沒打算要辦婚禮
但是身邊的長輩～親朋好友 都覺得還是要辦一下
自己心裡也默默的期待 於是先生決定給我一個婚禮
婚禮是明年才會舉辦
今年大家還是多多關注我的工作
7月底帶團去富國島
想跟我一起出國的朋友 還有名額可以報名
8月3-4日藍寶石歌廳秀演唱會
帶阿公阿嬤 爸爸媽媽一起重溫秀場的歡笑吧
今年也即將要發行我的第七張個人專輯了
還希望你們多多支持
#謝謝大家的祝福
#要開始燒腦宴客名單了

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

推薦閱讀

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看

9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賴慧如, 結婚, 劉家銘

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝娜PO「眼眶泛淚」自拍照！　畢業雙胞胎笑：在台上都看到你在哭
  2. 咪妃海邊脫了「解放比基尼」！　渾圓形狀看光羞喊：開心
  3. 孫安佐頻鬧風波　黃韻玲兒也是星二代...嘆：家家有本難念的經
  4. 潘裕文罕放閃PO「牽女友合照」　曝她卡片寫20分鐘：打開只有兩行字
  5. 臺南夏日音樂節將軍吼登場 　玖壹壹、婁峻碩嗨翻進駐
  6. 《亡命機劫》改編真實劫機案！河正宇心痛抉擇逼哭粉絲　台灣上映
  7. 遊艇派對結識孫安佐　「只是喜歡刀槍」經紀人讚他善良體貼
  8. 康康新節目首播收視出爐！　見網友留言鬆口氣：錄到半夜一切都值得
  9. 【廣編】橘子集團「挺音樂！音樂靠山計畫」徵選音樂新星站上北流
  10. 吳鳳「能力比畢業證書重要」！　曝親身經驗喊話：為自己創造更多機會

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366