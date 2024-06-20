賴慧如被爆「開百桌宴客」首發聲！　鬆口婚禮時間甜喊：期待

記者王靖淳／綜合報導

女星賴慧如去年8月宣布和國標舞老師劉家銘登記結婚，平時也常透過社群分享小倆口的日常，尚未舉辦婚禮的兩人今（20）日被周刊爆料，決定在近期開百桌來宴客，消息一出引發各界討論。為此，賴慧如稍早也在社群發文親自闢謠，同時也透露婚禮的時間點。

▲賴慧如平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如Huiru Lai）

賴慧如坦言，原本和老公其實沒有要辦婚禮的打算，但在受到身邊長輩及親友的建議後，夫妻倆才決定要辦。為此，賴慧如表示，對於老公要給自己一個婚禮，她感到很期待，同時也透露，婚禮時間點預計是在明年，現階段就請各界先多關注她的工作。



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▲賴慧如去年8月宣布再婚。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如Huiru Lai）

針對被周刊爆料即將開百桌來宴客，賴慧如澄清人數及桌數都還沒有確定，因此還沒決定要辦百桌，同時也分享，下個月她將帶團去富國島玩，接著在8月初還要參加連續2天的「藍寶石歌廳秀演唱會」。最後，賴慧如在文末驚喜宣布，個人的第7張專輯即將要發行，希望大家能多多支持，同時也表示感謝大家的祝福。

【賴慧如臉書全文】

哎唷威壓 感謝來自四面八方的祝福

但也還沒確定婚宴的日期啦

人數桌數也還沒確定 沒有決定要辦百桌啦

本來跟先生真的沒打算要辦婚禮

但是身邊的長輩～親朋好友 都覺得還是要辦一下

自己心裡也默默的期待 於是先生決定給我一個婚禮

婚禮是明年才會舉辦

今年大家還是多多關注我的工作

7月底帶團去富國島

想跟我一起出國的朋友 還有名額可以報名

8月3-4日藍寶石歌廳秀演唱會

帶阿公阿嬤 爸爸媽媽一起重溫秀場的歡笑吧

今年也即將要發行我的第七張個人專輯了

還希望你們多多支持

#謝謝大家的祝福

#要開始燒腦宴客名單了