ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳鳳「能力比畢業證書重要」！　曝親身經驗喊話：為自己創造更多機會

記者高語璠／綜合報導

土耳其籍藝人吳鳳來台發展多年，不時透過社群來分享生活點滴，他昨（19日）透露遇到一名國外的企業家，在對方給年輕人的一番話裡，對於「千萬不要為了畢業而讀大學」這句話感到認同，事後寫下看法，直呼「能力跟技術比一張大學畢業證書重要」。

▲▼吳鳳認為「能力跟技術比一張大學畢業證書重要」。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

▲吳鳳認為「能力跟技術比一張大學畢業證書重要」。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳分享道有些年輕人只想拿個大學文憑，但過程中並沒有學到真正想學到的，他認為這樣根本就是浪費時間，不如去加強自己的專業技術，專精在某個領域，來為自己創造更多機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後吳鳳分享自身經驗，「我記得第一次我念大學的時候，不是很大的學校，但是他們有教德文，技術上有特色的學校，我畢業之前就很快找到工作。」他也呼籲父母，不要給自己跟孩子多餘的壓力，可以坐下來一起討論未來的方向，看孩子想做什麼，並強調「孩子一定要覺得開心，才能發揮自己的優勢」。

▲▼吳鳳認為「能力跟技術比一張大學畢業證書重要」。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

▲吳鳳在吳中分享自身經驗。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

貼文曝光後，網友紛紛寫下看法，「我遇到一個年輕人，他對讀書沒興趣，但是他學習做生意賣吃的一樣走出一片天」、「說得很對，一直讀書，沒有提早出社會，並不是一件好事」，也有人認為「但台灣人很重視文憑，所以講了也是白講」。

【吳鳳全文】

陣子遇到一位國外的企業家，他說了一些建議給年輕人。其中一段話讓人印象深刻！

他說：千萬不要為了要畢業而讀大學，你要先問自己到底我的人生要做什麼工作？也許你不是大學畢業，但是會一些特別的技術，這種能力會讓你找到更好的工作機會！

我覺得這位企業家講的很有道理。有時候年輕人只想要拿一個大學文憑，但是沒有真正學到自己要的。這樣浪費時間，不如去加強自己的專業技術，專精在某個領域，為自己創造更多機會。

這位企業家認為有時候父母給孩子很多壓力，結果父母影響孩子的決定，最後做的事不是自己要的！這樣反而更難找到自己的方向，就太可惜了。

台灣也有不少年輕人遇到這樣的困境。有時候怕周邊的人笑，他們沒有念大學，或者認為沒有大學畢業證書等於失業！其實不一定！我記得第一次我念大學的時候，不是很大的學校，但是他們有教德文，技術上有特色的學校。我畢業之前就很快找到工作。

現在的社會，能力跟技術比一張大學畢業證書重要，當然選擇好的與對的學校就讀也很重要。因此請不要給自己跟孩子多餘的壓力。可以一起討論未來的方向，看看孩子想要做什麼。孩子一定要覺得開心，才能發揮自己的優勢。所以這位企業家的分享我非常的支持。你們覺得呢？

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

推薦閱讀

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看

9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳鳳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝娜PO「眼眶泛淚」自拍照！　畢業雙胞胎笑：在台上都看到你在哭
  2. 咪妃海邊脫了「解放比基尼」！　渾圓形狀看光羞喊：開心
  3. 孫安佐頻鬧風波　黃韻玲兒也是星二代...嘆：家家有本難念的經
  4. 潘裕文罕放閃PO「牽女友合照」　曝她卡片寫20分鐘：打開只有兩行字
  5. 臺南夏日音樂節將軍吼登場 　玖壹壹、婁峻碩嗨翻進駐
  6. 《亡命機劫》改編真實劫機案！河正宇心痛抉擇逼哭粉絲　台灣上映
  7. 遊艇派對結識孫安佐　「只是喜歡刀槍」經紀人讚他善良體貼
  8. 康康新節目首播收視出爐！　見網友留言鬆口氣：錄到半夜一切都值得
  9. 【廣編】橘子集團「挺音樂！音樂靠山計畫」徵選音樂新星站上北流
  10. 吳鳳「能力比畢業證書重要」！　曝親身經驗喊話：為自己創造更多機會

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366