吳鳳「能力比畢業證書重要」！　曝親身經驗喊話：為自己創造更多機會

記者高語璠／綜合報導

土耳其籍藝人吳鳳來台發展多年，不時透過社群來分享生活點滴，他昨（19日）透露遇到一名國外的企業家，在對方給年輕人的一番話裡，對於「千萬不要為了畢業而讀大學」這句話感到認同，事後寫下看法，直呼「能力跟技術比一張大學畢業證書重要」。

▲吳鳳認為「能力跟技術比一張大學畢業證書重要」。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳分享道有些年輕人只想拿個大學文憑，但過程中並沒有學到真正想學到的，他認為這樣根本就是浪費時間，不如去加強自己的專業技術，專精在某個領域，來為自己創造更多機會。

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隨後吳鳳分享自身經驗，「我記得第一次我念大學的時候，不是很大的學校，但是他們有教德文，技術上有特色的學校，我畢業之前就很快找到工作。」他也呼籲父母，不要給自己跟孩子多餘的壓力，可以坐下來一起討論未來的方向，看孩子想做什麼，並強調「孩子一定要覺得開心，才能發揮自己的優勢」。

▲吳鳳在吳中分享自身經驗。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

貼文曝光後，網友紛紛寫下看法，「我遇到一個年輕人，他對讀書沒興趣，但是他學習做生意賣吃的一樣走出一片天」、「說得很對，一直讀書，沒有提早出社會，並不是一件好事」，也有人認為「但台灣人很重視文憑，所以講了也是白講」。

【吳鳳全文】

陣子遇到一位國外的企業家，他說了一些建議給年輕人。其中一段話讓人印象深刻！

他說：千萬不要為了要畢業而讀大學，你要先問自己到底我的人生要做什麼工作？也許你不是大學畢業，但是會一些特別的技術，這種能力會讓你找到更好的工作機會！



我覺得這位企業家講的很有道理。有時候年輕人只想要拿一個大學文憑，但是沒有真正學到自己要的。這樣浪費時間，不如去加強自己的專業技術，專精在某個領域，為自己創造更多機會。



這位企業家認為有時候父母給孩子很多壓力，結果父母影響孩子的決定，最後做的事不是自己要的！這樣反而更難找到自己的方向，就太可惜了。



台灣也有不少年輕人遇到這樣的困境。有時候怕周邊的人笑，他們沒有念大學，或者認為沒有大學畢業證書等於失業！其實不一定！我記得第一次我念大學的時候，不是很大的學校，但是他們有教德文，技術上有特色的學校。我畢業之前就很快找到工作。



現在的社會，能力跟技術比一張大學畢業證書重要，當然選擇好的與對的學校就讀也很重要。因此請不要給自己跟孩子多餘的壓力。可以一起討論未來的方向，看看孩子想要做什麼。孩子一定要覺得開心，才能發揮自己的優勢。所以這位企業家的分享我非常的支持。你們覺得呢？