潘君侖上空脫了！　體脂10「超狂粗肌」全看光

▲ 潘君侖受邀到大巨蛋表演。（圖／希望娛樂經紀提供）



記者翁子涵／台北報導

潘君侖以陽光的正面形象，以及師大體育系經歷和曾勇奪《全明星運動會》MVP矯健的身手，被球團台鋼雄鷹相中，受邀由一連兩晚與旗下啦啦隊Wing Stars於球賽中領銜唱跳演出，潘君侖得知邀請後相當興奮，視為「給自己三十而立的一份禮物」，更加碼平時的健身運動，增強為密訓，還聘請教練一對一至基隆海邊，進行超強度拳擊訓練，雖然近期行程滿，但他在集訓中反而獲益匪淺，體脂肪從15路節節下探，目前停留在10，讓他非常開心，也有信心首攻大巨蛋成功。

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▲▼ 潘君侖擁有精實的好身材。（圖／希望娛樂經紀提供）

潘君侖即將登上大巨蛋表演，一度也質疑「Why me?」因為近期登場的歌手都是天王天后級，而這次發出邀約的台鋼雄鷹則表示，想結合更多展現運動自我的風格的表演，給大家舞台展現，這次邀請演出的歌手希望是「運動專業戶」，而潘君侖有師大體育系科班背景，再加上其在硬底子運動實境秀《全明星運動會》上優異的MVP表現，認為潘君侖是不二人選，因此雀屏中選。

潘君侖則在日前的練團中，與Wing Stars啦啦隊首次彩排，以自身演藝經驗與美眉們ㄧ起設計動作，期待讓球迷看見平常在球場看不到的表演，此外他在海邊進行拳擊訓練時，光膀子露出超人般的強健體魄，問是否有吸引桃花出現？他笑說：「沒有啦！倒是被很多小朋友圍觀。」紛紛認出他是節目主持人，讓潘君侖很有成就感。

