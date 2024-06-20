記者吳睿慈／專訪

南韓「Waterbomb女神」權恩妃過去曾是限定女團IZ*ONE隊長，她2021年以solo身份出道後，推出多首夏日代表性歌曲，更在Waterbomb音樂節（潑水音樂節）獲得高人氣，火辣身材、天使臉蛋引起熱烈關注。近來以新歌〈SABOTAGE〉回歸，她接受《ETtoday》專訪，害羞承認自己有去找影片觀看，最喜歡粉絲稱讚她「開朗」、「有活力」。

▲權恩妃帶著新歌〈SABOTAGE〉回歸，接受《ETtoday》專訪。（圖／Woollim娛樂提供）



權恩妃3月曾造訪台北錄製節目，再次體驗高中生活，並與許多同學相處融洽，她回憶透過課堂學了一點單字，「當時上了舞蹈課、英文課，要叫老師的時候，大家都喊『老師』，還有幾個記得的單字『可愛』」，訪談間秀出幾個她所知道的中文。

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▲權恩妃來台學會2個中文單字「老師」、「可愛」。（圖／Woollim娛樂提供）



對於美食同樣念念不忘，權恩妃露出可愛笑容表示，「有個像是麻花捲的食物，可以沾在豆漿裡面吃，像是糯米做的」，雖然不太記得食物名稱，但她牢記美食口感：「我記得那個麵包真的很好吃。」

▲權恩妃受封「Waterbomb女神」，坦言自己也有去找影片看過。（圖／翻攝自權恩妃IG）



權恩妃2023年以「Waterbomb女神」之姿橫掃各大夏天音樂祭，她害羞承認：「我有去看過那些影片，應該是去年的時候找來看的。」最讓她印象深刻的留言為「看起來很開朗」、「很有活力」、「笑起來很漂亮」、「笑著表演能量很好」，她表示看到這樣的評論很滿意。

▲權恩妃即將於7月到訪高雄參加拼盤演出。（圖／Woollim娛樂提供）



帶著新歌〈SABOTAGE〉回歸樂壇，權恩妃透過訪問與ETtoday讀者打招呼，「謝謝大家，我終於以第二首單曲〈SABOTAGE〉回歸了，是一首很愉悅的歌曲，如果可以在開車的時候或是心情好的時候聽聽看，我會很感謝，以後也拜託了。」接下來她預計於7月到訪高雄參加拼盤，盼望有更多機會與粉絲見面。