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啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」

記者劉宜庭／綜合報導

啦啦隊女神Peggy（黃沛祺）日前挺著孕肚現身台北大巨蛋，參加「阪神甲子園球場日」主題日看球，還幸運地見證了中信兄弟選手「周董」周思齊生涯第100次盜壘成功，讓她興奮不已，表示這次的現場體驗實在是「太值得了」，並分享了多張當天的照片。

▲啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」。（圖／翻攝自Peggy臉書）

▲啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」。（圖／翻攝自Peggy臉書）

▲啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」。（圖／翻攝自Peggy臉書）

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▲啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」。（圖／翻攝自Peggy臉書）

▲啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」。（圖／翻攝自Peggy臉書）

▲Peggy挺孕肚現身大巨蛋看球賽。（圖／翻攝自Peggy臉書）

Peggy在發文中提到，孕後期的她，肚子如同吹氣球般長大，甚至讓啦啦隊女孩們看到都驚呼變得好凸好大。她幽默地描述了這段經歷，並在貼文中附上了由她母親拍攝的視角照片，展示了她在孕期依然光彩照人的模樣。

照片中，Peggy穿著黑色無袖連衣裙，手持兄弟象的旗幟，臉上洋溢著幸福的笑容。她提到，雖然孕肚已經顯得非常明顯，但她的小寶寶在肚子裡也跟著舞動著，讓她感受到滿滿的喜悅和期待。

▲啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」。（圖／翻攝自Peggy臉書）

▲啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」。（圖／翻攝自Peggy臉書）

▲Peggy孕肚引來昔日啦啦隊夥伴驚呼「變得好凸好大」。（圖／翻攝自Peggy臉書）

Peggy去年嫁給老公建商富二代黃瀚霆，今年3月宣布懷孕：「今年沒辦法再以啦啦隊身份上場，突然來一個驚喜、意外，真的熱愛舞台，很捨不得離開。」當時，她一度激動落淚，「這一切來得很突然，換個角度想想，今年可以站在同一個視角，幫球隊加油，感覺可以跟大家更親近，也可以好好欣賞姐妹們表演，成為妳們的頭號粉絲。」

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