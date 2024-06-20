小男孩樂團開唱倒數！　女主唱壓力爆棚「無預警大血崩」

▲ 小男孩樂團下週末將開唱。（圖／寬宏藝術x滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

小男孩樂團下周末將於Zepp New Taipei開唱，今（19日）也展現練團成果，過去身為女子團體Roomie舞蹈擔當的米非也預告將拿出秘密武器，將會準備一段高跟鞋舞蹈表演，請粉絲期待，昌哥則是對這次的編曲非常滿意，昌哥表示：「會有我覺得超級好聽的歌曲改編，以及配合氣氛的翻唱歌曲。」

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▲ 小男孩樂團密集練團。（圖／寬宏藝術x滾石唱片提供）



鼓手阿中也說：「這次的演出主題非常符合小男孩樂團的成長史，會有設計貼近生活中上班族的概念演出，請大家敬請期待。」吉他手漢斯也暗示將會有意想不到的橋段演出，請大家期待，演唱會開唱倒數不到兩個禮拜，團員們為了求表現完美，紛紛增加自主訓練。米非為了保護喉嚨不被病毒感染，開啟「暫時拒絕社交模式」，不去多人的聚會場所，每天去慢跑增加肺活量。

團長昌哥也驚嘆竟然找回了疫情前一周跑兩次10公里的習慣，才能應付自己在台上的興奮感，以及粉絲歌迷們現場讓人缺氧的熱情，漢斯也工作空檔練習吉他維持手感，鼓手阿中卻跟大家反向而行，阿中笑說：「之前被米非推坑滷味，現在練團玩都要去吃一下！」不過米非也因為練習壓力太大，姨媽來大血崩才驚覺要更照顧自己身體，不要開唱前先把自己累壞了。

擁有《Everything》、《天使也會受傷》、《轉身以後》以及《回不去的回憶》等失戀名曲的小男孩樂團，但多是正能量貫穿，以堅強擺脫過去、繼續向前為歌曲核心，搭配主唱米非渾厚情感的歌聲，讓聽眾不禁陷入熱血沸騰的旋律中，這次將延續正面能量，不只關心歌迷感情問題，更要解決歌迷在生活與工作上遭遇的挫折與不愉快，讓歌曲更多面向。

