苦苓稱想出「解決博愛座」方法！　提議50字終極秘技掀議

記者高語璠／綜合報導

大眾運輸近日頻傳博愛座搶位衝突，讓存廢議題再次受到關注，對此，知名作家苦苓透過社群分享看法，表示找到解決博愛座的終極方案，還說如果上述方法沒有奏效「就躺下吧」，貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲苦苓針對博愛座議題寫下看法。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

平時對於時事十分關切的苦苓，今（20日）在臉書寫下「車上不設博愛座，誰覺得自己站不住了，又沒有人自動讓座，請就地坐下，相信一定會有人把他扶起來、讓座給他。」接著補充若還是沒有人願意讓位「就躺下吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近日博愛座存廢議題再度掀起討論。（圖／ETtoday資料照／記者曾筠淇攝）

貼文一出，釣出不少網友紛紛表示，「我贊成不要設博愛座，人自動自發才是美德」、「苦大師，這招超殺」、「真正有人格的老人是不會倚老賣老要求任何人讓座」、「只能說博愛座相關法規，修法的態度很消極」。不過，根據大眾捷運法第50條，「躺臥於車廂或月台上之座椅，不聽勸阻」者，將可處行為人或駕駛人新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰。

【苦苓全文】

憂國憂民的我想出博愛座的終極解決方案了：車上不設博愛座，誰覺得自己站不住了，又沒有人自動讓座，請就地坐下，相信一定會有人把他扶起來、讓座給他。（如果還是沒有就躺下吧⋯）