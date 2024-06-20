曾被艾怡良頒錯獎！　金曲歌王驚爆險失明：眼睛1個月張不開

▲艾怡良去年錯頒獎項給陳建瑋鬧出烏龍。（圖／小宇宙音樂工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

去年金曲獎頒獎典禮，當時擔任最佳單曲製作人頒獎嘉賓的艾怡良，竟誤將評審團主席陳建騏看成得獎者，導致入圍者陳建瑋以為得獎就上台了，鬧出重大烏龍被罵翻，卻也促成彼此合作的因緣，延伸創作出對唱情歌《成見》，陳建瑋也分享：「除了在感情中，也能呼應到生活中，人與人之間的各種成見，比如說怡良當時在頒獎台上的口誤，造成大家對她的失誤抱有成見，但在得獎信封公開後，大家也都能體諒，也打破當初的成見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾怡良攜手合作陳建瑋推出單曲。（圖／小宇宙音樂工作室提供）



頒錯人烏龍事件1個月後，艾怡良的經紀人聯絡了陳建瑋，雙方迅速地達成合作意願，歌曲由陳建瑋作曲，再交由艾怡良填詞，很快地在去年9月就完成了Demo，但在10月歌曲要開始進入製作階段時，陳建瑋忽然因為眼角膜細菌感染，導致角膜潰瘍長達一個月的時間，眼睛幾乎無法打開。他說：「那天早上送小孩上學的路上，覺得眼睛很乾，但是平常作息都晚睡早起，也經常用電腦，眼睛常有異物感，當時也沒太放在心上。」

到了當天晚上，陳建瑋眼睛痛到張不開，隔天前往大醫院檢查，發現眼睛細菌感染嚴重，醫生也警告，嚴重的話可能導致失明，還好有及時發現進行治療。好在他現在眼睛情況也好轉，陳建瑋坦言：「當時眼睛張不開滿害怕的，也擔心真的會失明。」雖然角膜下仍有一塊陰影，但完成治療後，目前並不影響日常生活，突發性的病情延緩了歌曲製作期，但也順利地在今年金曲獎前發行。



對於首次挑戰華語對唱情歌，而以往較少對唱經驗的陳建瑋表示：「唱國語跟台語好像沒有明顯的差別，反而在合唱的部分比較有挑戰！我在唱Demo的時候覺得順順地唱完就好，但當艾怡良的聲音加入後，因為她的音色太強烈了，所以覺得自己也要更拿出個性，才能達到雙方對等的能量平衡。」無論語氣還是情感表達，都花了相當多的心力去調整，陳建瑋也坦言：「與其說唱台語或華語的改變跟挑戰，反而『對唱』的考驗比較大。」

