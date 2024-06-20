ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾被艾怡良頒錯獎！　金曲歌王驚爆險失明：眼睛1個月張不開

▲▼艾怡良去年錯頒獎項給陳建瑋鬧出烏龍。（圖／小宇宙音樂工作室提供）

▲艾怡良去年錯頒獎項給陳建瑋鬧出烏龍。（圖／小宇宙音樂工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

去年金曲獎頒獎典禮，當時擔任最佳單曲製作人頒獎嘉賓的艾怡良，竟誤將評審團主席陳建騏看成得獎者，導致入圍者陳建瑋以為得獎就上台了，鬧出重大烏龍被罵翻，卻也促成彼此合作的因緣，延伸創作出對唱情歌《成見》，陳建瑋也分享：「除了在感情中，也能呼應到生活中，人與人之間的各種成見，比如說怡良當時在頒獎台上的口誤，造成大家對她的失誤抱有成見，但在得獎信封公開後，大家也都能體諒，也打破當初的成見。」

▲▼艾怡良攜手合作陳建瑋推出單曲。（圖／小宇宙音樂工作室提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾怡良攜手合作陳建瑋推出單曲。（圖／小宇宙音樂工作室提供）

頒錯人烏龍事件1個月後，艾怡良的經紀人聯絡了陳建瑋，雙方迅速地達成合作意願，歌曲由陳建瑋作曲，再交由艾怡良填詞，很快地在去年9月就完成了Demo，但在10月歌曲要開始進入製作階段時，陳建瑋忽然因為眼角膜細菌感染，導致角膜潰瘍長達一個月的時間，眼睛幾乎無法打開。他說：「那天早上送小孩上學的路上，覺得眼睛很乾，但是平常作息都晚睡早起，也經常用電腦，眼睛常有異物感，當時也沒太放在心上。」

到了當天晚上，陳建瑋眼睛痛到張不開，隔天前往大醫院檢查，發現眼睛細菌感染嚴重，醫生也警告，嚴重的話可能導致失明，還好有及時發現進行治療。好在他現在眼睛情況也好轉，陳建瑋坦言：「當時眼睛張不開滿害怕的，也擔心真的會失明。」雖然角膜下仍有一塊陰影，但完成治療後，目前並不影響日常生活，突發性的病情延緩了歌曲製作期，但也順利地在今年金曲獎前發行。
 
對於首次挑戰華語對唱情歌，而以往較少對唱經驗的陳建瑋表示：「唱國語跟台語好像沒有明顯的差別，反而在合唱的部分比較有挑戰！我在唱Demo的時候覺得順順地唱完就好，但當艾怡良的聲音加入後，因為她的音色太強烈了，所以覺得自己也要更拿出個性，才能達到雙方對等的能量平衡。」無論語氣還是情感表達，都花了相當多的心力去調整，陳建瑋也坦言：「與其說唱台語或華語的改變跟挑戰，反而『對唱』的考驗比較大。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

推薦閱讀

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》開拍！9位演員竟見《偷偷藏不住》陣容

趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》開拍！9位演員竟見《偷偷藏不住》陣容

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

Joeman台積電「從胖買到瘦」！　衝981元創新高嗨喊：純愛戰士

Joeman台積電「從胖買到瘦」！　衝981元創新高嗨喊：純愛戰士

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》開拍！9位演員竟見《偷偷藏不住》陣容

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳建瑋, 艾怡良

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 串流收視週榜／胡歌《繁花》奪冠！6男神新劇追爆…關鍵字性張力
  2. 苦苓稱想出「解決博愛座」方法！　提議50字終極秘技掀議
  3. 啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」
  4. 「金曲歌王」謝宇威助陣！　《客人主人》訴說300年來客家族群演變
  5. 小男孩樂團開唱倒數！　女主唱壓力爆棚「無預警大血崩」
  6. 「台積電忍過400沒下車」全靠1都市傳說！楊皓如：被帶著飛高高
  7. 剛過完32歲生日！智利女歌手「失控打滑翻覆」　車子變形當場死
  8. 小鍾苦嘆戀情無疾而終！　曾帶女友見爸「她露背裝開到股溝」秒成黑名單
  9. 李帝勳暴雷神劇《信號2》「看劇本覺得瘋了」　韓網暴動：太期待
  10. 王柏傑酒駕遭北影撤下！ 搭檔傅孟柏揭心聲：他很不好受

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366