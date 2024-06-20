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陳妍希遭陸4狗仔合爆離婚！　「沒回男方家過年」2線索洩夫妻變調

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希被大陸狗仔爆料婚姻破裂，老公陳曉提出願意離婚淨身出戶，且半年來沒有被拍到夫妻同框。截至目前為止，已經有4位娛樂狗仔揣測點名這對明星夫妻婚變，更有人爆料她農曆年沒有回男方家過年。

▲▼陳妍希被大陸4狗仔爆離婚。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希、陳曉被傳8年婚姻破裂。（圖／翻攝自微博）

繼「推理君江小宴」跟拍陳妍希、陳曉半年沒有捕捉到同框，另一位大陸狗仔「劉大錘」開直播，分享陳妍希、陳曉這兩年的變化，過去兩人常會去彼此劇組探班，包括陳曉拍《冰與火》時，陳妍希帶孩子前去團聚，感情恩愛，兩人在北京買豪宅別墅，狗仔早前也拍到過兩人先後返家，但在年初，發現陳妍希沒有一起回男方老家過年，狗仔對此打了一個問號，且陳曉前兩天出席活動，結束後也沒有回到北京別墅，先前不亮名爆料「過年不回各自家的有兩對」，其中一對指的就是陳曉、陳妍希。

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▲▼陳妍希被大陸4狗仔爆離婚。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希與陳曉常被狗仔拍到去彼此劇組探班。（圖／翻攝自微博）

知情人士向狗仔江小宴爆料，陳曉去年底向陳妍希提出離婚，沒有說明理由。狗仔「劉大錘」則透露，去年曾拍到陳曉參加北京某場KTV聚會，聚會結束後便返家，當時沒有看出問題。且陳曉疑似工作忙碌，狗仔只有目擊到陳妍希陪家人外出。

▲▼陳妍希被大陸4狗仔爆離婚。（圖／翻攝自微博）

▲狗仔劉大錘爆料陳妍希年初沒有陪男方回老家過年。（圖／翻攝自微博）

截至目前為止，包括「推理君江小宴」、「吃瓜少女」、「頂流剋星張姐」、「攝影劉大錘」等4個狗仔博主都揣測陳妍希、陳曉婚姻生變。而陳曉、陳妍希的微博各自設定僅半年可見，昔日為對方發的慶生文也都因此消失。

▲▼陳妍希被大陸4狗仔爆離婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳妍希被大陸4狗仔爆離婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳妍希被大陸4狗仔爆離婚。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希、陳曉接連被大陸4狗仔爆離婚。（圖／翻攝自微博）

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