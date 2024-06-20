《偶像運動會》隔2年復活！官方傳8月錄製　韓網一片哀嚎：不准辦

記者吳睿慈／綜合報導

南韓運動特輯節目《偶像運動會》（前譯：《偶像明星運動會》）會趁著春節、中秋節，召集男團、女團到場分隊競賽，過去挖掘出不少擅長運動的偶像，但也因此傳出他們趁著該節目傳情甚至出現比賽受傷情形，使得後來有粉絲抗議停辦。該節目在20日宣布時隔2年捲土重來，預計於8月進行錄製，再度掀起討論。

▲《偶像運動會》於2023年停辦一次後，2024年預計復活。（圖／翻攝自MBC官網）



《偶像運動會》由MBC電視台主辦，據韓媒報導，該節目有望在今年（2024年）重新開辦，預計再度於中秋連假時，陪伴觀眾度過美好假期，節目於2023年停辦過一次後，因此這次是相隔2年回歸。

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據了解，電視台預計在8月初進入搶先錄製，比賽項目為室內足球、高爾夫球、接力賽跑等多項運動，屆時受邀的男團、女團為獲得好成績，不免將進入一段嚴格訓練期。

▲▼ATEEZ、IVE在2022年都有出賽《偶像運動會》。（圖／翻攝自MBC官網）



《偶像運動會》中秋特輯過去備受觀眾寵愛，然而近幾年來卻傳出偶像們趁著空閒時間搭訕、傳情，遭到粉絲詬病，不僅如此，還有偶像為了拿下好名次，在訓練中受傷等，後來粉絲集體抗議不准再辦，如今再度回歸，韓網罵聲居多，留言區怒指「不准辦」、「拜託別再辦了」、「我家小孩會參加嗎」。