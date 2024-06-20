瑤瑤認了「我有點惡劣」！唐綺陽警告：對4星座做這舉動是大忌

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）口條流利，不時受邀上節目分享感情經歷。沒想到，她近日在《女人我最大》坦言曾在前男友面前做了一個舉動，「我有點惡劣」，但星座專家唐綺陽隨即警告：「這對開創星座（牡羊、巨蟹、天秤、魔羯）是大忌啊！」

▲▼唐綺陽警告撕掉開創星座前女友的信是大忌。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



[廣告]請繼續往下閱讀...

瑤瑤透露當時剛好在男友家，無聊幫忙整理書櫃時，意外一個鐵盒裡有信，打開一看才發現是男友前任寫的信，「那時候就覺得一肚子火。」

▲▼瑤瑤意外發現男友保留前任的信。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



等到男友回家後，瑤瑤直接質問「這是什麼」，對方坦承是前女友所寫的信，她繼續追問保留的原因，並直言這些信讓她覺得不舒服，於是男友就承諾會丟掉。

▲瑤瑤男友本來保證會丟掉。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



不久後，瑤瑤再度去男友家，結果意外發現那些信還在，「他就是故意的！因為他沒藏好。」對此，男方解釋完是因為忘記後，就當場丟進垃圾桶，但她覺得這還不夠，便撿起來當面撕掉，「我只是幫他做碎紙機的動作。」

▲瑤瑤坦言當場撕掉信的自己有點惡劣。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）