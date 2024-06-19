Joeman台積電「從胖買到瘦」！　衝981元創新高嗨喊：純愛戰士

記者王靖淳／綜合報導

台股今（19）日開紅盤，台積電一路暴漲以981元作收，過去曾透露堅持不賣掉手中「台積電股票」的網紅Joeman，稍早在得知台積電創新高後，開心在社群發文分享心路歷程，並稱自己是「台積電純愛戰士」。

▲Joeman以拍攝開箱影片走紅。（圖／翻攝自Facebook／joemanweng）

透過Joeman在社群貼出的一張合成圖可見到，他在不同時間點對台積電股票的評論，他2022年5月時於Podcast節目《百靈果News》上推測台積電的股價可能會上看到800至1000元，所以就大手一揮從600多開始買，沒想到1個月後他卻透露自己買太多而遭套牢，事後受訪時更坦言：「我認為500塊價格實在是低估了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Joeman自稱台積電純愛戰士。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

事實上，Joeman在上個月才透露，有位算命老師建議賣掉手中的台積電，不過當時他在影片中直言，工作是為了買更多的台積電，如今台積電以981元作結，他也開心表示自己一路從胖買到瘦，同時也在貼文下方透露：「現在加入還來的及」。貼文曝光後不久，立即吸引網友寫下「賺爆了」、「奇蹟自來」的恭喜留言。