ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Joeman台積電「從胖買到瘦」！　衝981元創新高嗨喊：純愛戰士

記者王靖淳／綜合報導

台股今（19）日開紅盤，台積電一路暴漲以981元作收，過去曾透露堅持不賣掉手中「台積電股票」的網紅Joeman，稍早在得知台積電創新高後，開心在社群發文分享心路歷程，並稱自己是「台積電純愛戰士」。

▲Joeman（圖／翻攝自Facebook／joemanweng）

▲Joeman以拍攝開箱影片走紅。（圖／翻攝自Facebook／joemanweng）

透過Joeman在社群貼出的一張合成圖可見到，他在不同時間點對台積電股票的評論，他2022年5月時於Podcast節目《百靈果News》上推測台積電的股價可能會上看到800至1000元，所以就大手一揮從600多開始買，沒想到1個月後他卻透露自己買太多而遭套牢，事後受訪時更坦言：「我認為500塊價格實在是低估了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Joeman（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲Joeman自稱台積電純愛戰士。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

事實上，Joeman在上個月才透露，有位算命老師建議賣掉手中的台積電，不過當時他在影片中直言，工作是為了買更多的台積電，如今台積電以981元作結，他也開心表示自己一路從胖買到瘦，同時也在貼文下方透露：「現在加入還來的及」。貼文曝光後不久，立即吸引網友寫下「賺爆了」、「奇蹟自來」的恭喜留言。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

陳妍希、陳曉爆婚變「最後合體畫面」流出！　同框0互動被拍

陳妍希、陳曉爆婚變「最後合體畫面」流出！　同框0互動被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年
  2. 洪榮宏開唱被女粉絲塞爆！　人紅遭嫉妒「竟被狠砍4刀」　
  3. 快訊／孫安佐經紀人「提審聲請」被駁回　送回市刑大明天重做筆錄
  4. 鞠婧禕否認續約「工作室密碼被改」　粉絲狂轟公司：企圖綁架藝人
  5. 白癡公主「幼兒園畢業照」出土！　戴學士帽水汪大眼萌翻
  6. 趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》開拍！9位演員竟見《偷偷藏不住》陣容
  7. 《夏日的檸檬草》李沐和婁峻碩大打出手！　十字固定、戳鼻孔賤招全來
  8. 持大麻緩起訴確定！　Joeman首發聲：未來會做更多公益的事情
  9. 汪小菲再婚「首公開帶妻見張蘭」　婆媳互動曝光…Mandy主動獻紅包
  10. 孫安佐經紀人身分起底「曾當過AV男優」！　選立委提政見：咖哩飯不能攪拌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366