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金曲35／告五人風光入圍4大獎　宣告：得一個獎就送100個漢堡

記者蔡琛儀／台北報導

告五人在本屆金曲獎一舉入圍年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳樂團獎、年度歌曲獎，其中最佳樂團獎將和同門的麋先生共同角逐，今告五人、麋先生一同舉辦記者會，告五人雲安笑說：「第一時間我們有互相恭喜，麻煩學長（指麋先生）帶路，因為學長得過了，謝謝學長帶我們去金曲殿堂。」

▲▼麋先生、告五人金曲入圍聯訪-告五人。（圖／記者周宸亘攝）

▲告五人在本屆金曲獎入圍4項大獎。（圖／記者周宸亘攝）

告五人過去就是金曲入圍常勝軍，犬青打趣說，第一次入圍金曲獎對每個獎項都有自信，結果槓龜，第二次入圍覺得可有可無也槓龜，「這次覺得有得就很感動了。」下週生日的雲安也許願希望每個獎都能拿下，更表示今年只要得一個獎，就在麥當勞發送100個漢堡，得2個獎就送200個漢堡，以此類推，「麥當勞是我們記憶中同樂的概念，我們很多慶祝時候是吃薯條。」

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他們也說，會照慣例在金曲獎典禮前一天就發感謝文，「萬一隔天上去什麼都講不出來，就提前一天感謝，這樣大家都感謝得到。」感性表示，每張專輯都有不同團隊貢獻，沒有這些人沒辦法完成一張專輯。至於幸運物，犬青說每次都會忘記帶，雲安則打趣說這次試試看紅內褲有沒有用，還拱哲謙也穿，也預告屆時金曲的服裝想走幽默感，「我們希望加些輕鬆的材質，讓大家感覺我們好像的確是來參加典禮，也好像是來睡覺。」

▲▼麋先生、告五人金曲入圍聯訪-麋先生、告五人。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼麋先生、告五人將共同角逐「最佳樂團獎」。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼麋先生、告五人金曲入圍聯訪-麋先生、告五人。（圖／記者周宸亘攝）

他們前陣子到紐奧開唱，也是告五人成員們首次造訪紐澳，雲安說靈感大爆發，還帶了錄音器材在飯店錄新歌，光在紐奧就完成了3首作品，下一張新專輯也正在篩選歌曲中。

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金曲獎, 金曲35, 第35屆金曲獎, 告五人

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