陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

記者潘慧中／綜合報導

陳曉2016年與陳妍希結婚，感情生活低調穩定，未料19日被大陸狗仔「推理君江小宴」爆料婚姻破裂，不但已長達半年沒有同框，他6月還被拍到喝醉畫面，瞬間掀起廣大討論。

▲狗仔說陳妍希「看起來比較憔悴、走神發呆」。（圖／翻攝自微博／推理君江小宴）



「推理君江小宴」19日透露，陳曉2023年底就進劇組拍戲，狗仔也是從那時候開始跟拍，卻從未看到陳妍希探班。狗仔只拍到陳妍希外出「看起來比較憔悴、走神發呆」，而陳曉穿著古裝戲服、神奇愉悅地和其他人聊天的一幕，「和陳妍希的愁眉苦臉完全是截然不同的。」

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▲狗仔一直沒拍到陳妍希探班陳曉。（圖／翻攝自微博／推理君江小宴）



到了今年6月，「推理君江小宴」意外目擊戴著帽子的陳曉喝醉酒後，被兩名工作人員攙扶走出大門的一幕，全程幾乎都低著頭，最後被送進車子裡。

▲▼陳曉6月被拍到醉到被工作人員攙扶。（圖／翻攝自微博／推理君江小宴）



事實上，陳妍希與陳曉雖然不時會傳出婚姻危機，但每次都會用行動打破謠言。例如，她2023年過生日時，便難得和老公同框，證實夫妻倆的緊密關係。此次，再度面對婚變傳聞，《新浪娛樂》求證男方的工作人員後，至今未獲回覆。

▲陳曉2016年和陳妍希結婚。（圖／翻攝自微博）