Ozone爬象山狂操體力！　親近大自然驚見「超粗生物」

▲ Ozone爬象山鍛鍊體力。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團Ozone將在8月3日首次登上台北小巨蛋舞台，舉行萬人售票大型演唱會，特別在昨天（18日）利用工作空檔，相約一起爬象山鍛鍊體能，雖然登山前的雷陣雨讓六人心驚膽跳，但好天氣在抵達登山步道口時降臨，讓六人能順利安全地攻頂，高舉特製的「Ozone World Top 攻頂計劃」紅布條，象徵著Ozone面對未來的挑戰，都會彼此支援，一起一步一步熱血闖關。

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▲▼ Ozone臉不紅氣不喘。（圖／索尼音樂提供）



除了體能、舞蹈、唱歌目標都要達標以外，為了讓大家在演唱會當天耳目一新，六人也被要求積極鍛鍊肌肉，Ozone趁著忙碌的工作空檔，相約一起爬象山鍛鍊體能，祖安分享：「爬山過程真的滿累的，但是途中看到很多很特別的動物，像超粗蚯蚓、超大蝸牛，像是我們的攻頂之路，一路上有很多的挑戰，經歷過這些挑戰後，才更體會到沿路的風景是最美的。」

持續每天密集高強度的魔鬼特訓後，Ozone的體力也逐漸提升，六人在登山步道上都臉不紅氣不喘，腳步穩定持續登高，路程中還不停地回頭確認隨行工作人員的狀況，還笑說：「工作團隊現在終於知道我們的辛苦了！」子翔則表示：「在籌備演唱會的過程中，能夠一起抽空親近大自然，也在腦海中留下美好的回憶，讓我們更珍惜六人的友誼。」



正在特訓特技「空中飛人」的文廷分享：「這次登頂向上爬的過程中，讓我領悟到『出發得慢沒關係，因為每一步都是在向上。』」在籌備演唱會過程中，常有自己獨自特訓很累的時刻，「只要六人聚在一起，就有一起變強的向心力，就覺得沒那麼累了。」佳辰也分享：「最近準備演唱會的密集訓練，其實大家都滿緊繃的，這次抽空親近大自然爬爬山，大家心情也都更放鬆了。

