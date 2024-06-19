快訊／王柏傑酒駕「取消所有行程」　台北電影節：下架個人影片

記者蕭采薇／台北報導

男星王柏傑18日因酒駕撞遊覽車，遭警方逮捕，後移送士林地檢署。晚間新聞爆出後，不只原先珠寶品牌I的活動遭廠商緊急撤換，台北電影節也宣布將下架他「非常演員」影片，也將不會現身典禮和擔任主持人。

▲王柏傑酒駕 。（圖／記者黃宥寧攝）



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北市文化局長蔡詩萍今在廣播節目「POP撞新聞」受訪表示，王柏傑作為上屆台北電影獎影帝，本屆北影也受邀擔任頒獎嘉賓，但王如今碰上酒駕意外，文化局今日會與北影主辦單位討論是否更換人選，「應該就不適宜了啦。」

▲王柏傑原是本屆台北電影節非常演員之一，如今也確定不會出席典禮和擔任頒獎人。（圖／台北電影節提供）

王柏傑18日下午駕駛小客車，與正準備轉彎進入停車場的遊覽車發生擦撞，所幸現場無人受傷。警方到場處理後，發現王柏傑酒測值高達0.44毫克，警訊後依酒駕公共危險現行犯將他逮捕。王柏傑凌晨走出地檢署表示「酒是前一晚喝的」，怎料隔了十幾個小時後都沒有退，也震驚酒測值還如此高，向社會大眾道歉並願接受懲罰。

台北電影節聲明

台北電影節對本屆頒獎人王柏傑酒駕行為，深感遺憾，也反對觸法行為，支持酒駕零容忍。

王柏傑已取消所有對外行程，包括7月6日即將舉行的台北電影節頒獎典禮。

至於非常演員企劃，台北電影節將先行下架王柏傑個人影片資料。

王柏傑對帶給社會大眾和台北電影節困擾，深感抱歉，將在家進行反省。