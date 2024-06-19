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蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

記者潘慧中／綜合報導

二伯是百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆，平常除了一起拍攝影片，自創品牌也獲得不少民眾喜歡。然而，近日深夜突然收到一則訊息，讓她不禁發文感嘆：「哭哭，這一天還是來了。」

(外送稿用)▲▼二伯。（圖／翻攝自Threads／2uncle987）

▲二伯深夜突然收到廠商傳來的訊息。（圖／翻攝自Threads／2uncle987）

從訊息中，可以看到廠商稱最近由於原物料調漲、電費上漲、加工廠敵不過物價，已經支撐不住現狀，逼不得已只好微調漲5%，「舊款有需要調整的會在打樣完畢、生產前告知。」

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深夜看到這封通知，二伯18日在Threads附上一個淚眼、兩個皺眉的表情符號，「哭哭，這一天還是來了」，顯見她內心的真實感受。對此，粉絲都紛紛表示能理解，「現在每個行業都在漲價」、「高品質不怕沒客源」、「大家還是會支持，加油！」

▲▼二伯的自創品牌備受粉絲喜愛。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

事實上，關於夫妻倆的財務規劃，二伯坦言因為對數字比較沒概念，所以婚後並沒有自行理財，而是交由蔡阿嘎處理，「收入跟支出他都可以記錄得好好的，帳單跟收據什麼都收得好好的」，自嘲如果是她來管，可能會經常面臨被斷水、斷電、斷網路的風險，「給擅長的人負責囉！」

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