蘿莉塔結婚一年「完全不認識婆婆」！　爆老公阻擋拜訪：他都說沒關係

記者孟育民／台北報導

女星蘿莉塔婚後與老公戴偉智迎來女兒誕生，多次坦率分享了自己的家庭生活，包括與婆婆的關係及夫妻間的小摩擦。過去曾談及與婆婆的關係，婆媳互動並不頻繁，至今仍未能親切地稱呼對方為「媽媽」，今年過年甚至沒見面，是回自己娘家過年。她日前錄製節目《命運好好玩》再度表示和婆婆依舊不認識，「總共才見過三次面，完全性真的不認識！（這段婚姻）她沒贊不贊成，因為根本不認識。」

▲蘿莉塔坦言跟婆婆完全不認識。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



蘿莉塔坦言和婆婆只有在結婚和生完小孩見過，除此之外完全沒見面，被問為何婆婆不來看孫女，她說：「我不知道，我覺得他可能有偷偷來看，但是先生不會告訴我，我也不知道為什麼。我原本也想說很怪，我還問老公難道不需要去拜訪媽嗎？他都說不用、沒關係。」表示是因為老公的關係，所以至今都沒跟婆婆不熟。

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▲▼蘿莉塔坦言問老公，但老公卻覺得無所謂。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

反觀，蘿莉塔說自己有介紹家人給老公認識，但老公仍稱呼蘿媽媽「阿姨」，堅持不願意改口叫媽，直言老公個性很難搞，她無奈說：「所以我就想說好吧，你把我媽當阿姨，那你媽就是個阿姨，我也不用理他，也是好事。」