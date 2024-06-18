孫可芳產後瘦15公斤首復工！　育兒累到抱劉冠廷痛哭：我們很像喪屍

記者孟育民／台北報導

藝人孫可芳在3月底產下兒子「小太陽」，今（18日）出席知名嬰幼兒專業護膚品牌「貝恩Baan」寶寶洗沐活動，產後首露面曝已瘦身15公斤，自嘲後悔懷孕時不聽勸告一直猛吃，「我最近開始有運動了，醫生說兩個月之後可以運動，我就勉強有去運動，不然我真的很想要只癱在沙發上，因為我胖了28公斤（本來44、45），胖到70⋯⋯對但我現在瘦了15公斤，還有13公斤。」劉冠廷在旁鼓勵她，只要多運動就會瘦了，給她很多正面能量。

▲孫可芳產後首露面。（圖／記者孟育民攝）

孫可芳自爆剛從月子中心出來時，累到抱著劉冠廷痛哭，「我沒有料到會這麼累，因為我們兩個的家人都在南部，所以我們都是自己帶，因為我同時還在搬家，所以真的很崩潰，一邊要買東西啊，然後一邊要顧小孩、收包裹、吃飯，沒有辦法睡覺所以那時候真的好崩潰，我們兩個都非常崩潰，就是我們兩個都很像喪屍。」笑說雖然老公沒有哭，很努力要扛住重擔，但已經快無法集中精神，「他好像有瘦，瘦腿更細！」

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▲孫可芳分享育兒生活，目前都是夫妻倆親自帶。（圖／記者孟育民攝）

先前劉冠廷說打算讓孫可芳先復工，她今則說目前戲劇作品都還在談：「但我覺得這個也蠻難講的，也不是說我要工作就工作，他是希望我可以先復出，但是我是跟他說，其實現在小孩已經大概兩三個月了，如果可以他如果有工作還是要賺錢，因為養小孩很貴，所以如果他要先工作，我其實也覺得他可以先工作。」

▲▼先前小太陽的正臉首曝光。（圖／翻攝自Instagram／孫可芳、施名帥）

另外，「小太陽」的長相被廣大親友說「根本冠廷複製人」，她笑說一開始覺得自己基因太沒功能，「現在好像眼睛變比較圓了，他之前是冠廷眼，現在眼睛有點張開，然後變圓了好像大家就說有一點像Ｍ下巴也是尖尖的，嘴巴小小的，是有慢慢像我。一開始這是99%像冠廷，現在一半一半，希望身高不要像我，然後鼻子很像冠廷，他鼻子很挺。」