《原子少年2》首錄「少年冰塊腹肌超吸睛」！　A-Lin無預警現身點評選手

記者孟育民／台北報導

第一季開播隨即在全台刮起一陣「原子旋風」的男團選秀節目《原子少年》將於今夏推出第二季，今（17日）首錄並開設記者會，除了星際導師歐弟、坤達以及天團玖壹壹健志正式合體亮相，首錄的流星導師A-Lin也在少年展現驚人唱功演繹《有一種悲傷》時驚喜現身記者會。

▲▼歐弟、坤達、玖壹壹健志出席《原子少年2》首錄記者會，A-Lin擔任流星導師。（圖／記者周宸亘攝）

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身為《原子少年》第一季的元祖星際導師坤達，，時隔兩年再次回到熟悉的舞台覺得十分欣慰，當時努力比賽的少年們如今都逐漸展露光芒被大家看見。被問到第二次擔任原子少年的導師，評分標準會不會改變？坤達突然嚴肅正色表示會更嚴格，認為前有學長作為示範，少年們應該更有決心、付出更多努力來爭取出道機會。

▲坤達回歸擔任導師，表示會更嚴格。（圖／記者周宸亘攝）

歐弟則表示曾擔任《未來少女》的少女見證人，當時少女的表現就令自己十分驚艷，甚至不惜親自上台battle。這次來到《原子少年2》也有許多舞技精湛的少年，被問到有沒有機會一較高下？歐弟也不吝嗇透露，會跟選手們進行深度溝通從battle中呈現出靈魂的躍動！讓大家可以多多期待！

▲歐弟與選手互動令人關注。（圖／記者周宸亘攝）

而首次單槍匹馬來擔任星際導師的玖壹壹健志表示有點小緊張，幸好身邊有歐弟、坤達兩位前輩讓氣氛十分輕被問到認為男團應該具備什麼特質？健志先是搞笑表示：「以前創團的時候認為只要會做音樂就好，後來發現卡關在顏值上面，長相很重要！」隨即認真叮嚀：「後來我們學會在表演上控制表情，找到適合自己的風格和特色。所以我覺得除了有才華、可以創作出好的作品之外，給粉絲以及觀眾留下的形象也非常重要。」

▲健志身為團體前輩，給予選手們意見。（圖／記者周宸亘攝）

《原子少年2》本季再升級，放眼國際打造宇宙最強男團。少年們以系外行星分團展現不同風格魅力，記者會現場也搶先公開帥氣顏值。其中來自克卜勒的泊澈臉上掛著暖男笑容，卻有著令人血脈噴張的超養眼身材！在主持人木木的起鬨下害羞撩起上衣，短暫露出驚人鯊魚肌讓現場大飽眼福！

▲《原子少年2》少年們亮相。（圖／記者周宸亘攝）

▲選手展現驚人身材。（圖／記者周宸亘攝）

而平均年齡只有15歲的未成年組號稱全原子最幼齒，由胡勝銘、加藤琉士、陳永勛、李翔維、BU帶來機械舞表演，小小年紀的他們展現精湛舞技，星際導師歐弟也現場誇讚陳永勛將小失誤處理得十分漂亮：「你們都看不出來對不對？為什麼我看得出來？」搞笑玩梗咒術迴戰台詞：「僕最強だから（因為我是最強的）！」惹來製作人詹仁雄在台下高呼要歐弟與少年現場Battle！

另外，有別於第一季八大行星的元素設定，《原子少年2》中最大的特點之一就是不受地心引力限制的「風行者」，記者會上派出小新、花花、綸綸、阿諺、小銘作為代表大跳breaking嗨翻現場，以超高實力展現《原子少年2》的舞蹈水準，歐弟更大讚選手花花有王嘉爾既視感，帥度爆表！

最後一個表演則是由來自晨之星的禾雁凱彈琴、黃賀群演唱合作演繹金曲歌后A-Lin的經典歌曲－《有一種悲傷》。沒想到還沒開唱，本來還在後台準備錄影的A-Lin竟突然現身親自觀賞兩人演出，誇讚兩人非常有默契、演出十分有火花，更幽默給出高評價：「你比原唱差一點，但唱得非常好！」



