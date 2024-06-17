華莎搶先劇透：我下個月來高雄　官方證實「5大咖齊聚」SJ神童獻聲

記者吳睿慈／台北報導

南韓「霸氣女王」華莎16日剛結束在台灣的首場專場活動，她台上意外暴雷「我下個月又要來高雄了」，由於當時消息還未曝光，嚇到觀眾席一片驚呼聲。她的意外劇透，也讓主辦單位17日一早馬上官宣，證實她將加入拼盤「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」開唱，一共5大咖團體藝人輪番登場，還有SJ神童以獻聲的方式錄製VCR串場，門票於17日正式開放登記抽選。

▲華莎搶先劇透「我下個月來高雄」，官方證實消息了。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）



K-POP演唱會「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」17日公開完整陣容，華莎加入出演，還有Super Junior的神童擔任活動VCR串場主持人，活動現已起開放登記抽選，並於7月13日在高雄巨蛋展開韓流盛會。

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▼▲完整卡司公布，還有SJ神童獻聲串場。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）



完整卡司一共5組，包含「舞台女王」華莎、Water Bomb女神權恩妃、概念女王宣美，以及迎來出道10周年的Red Velvet，還有新人女子團體UNIS，她們將在高雄呈現前所未有的夏日新歌舞台。

「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」票區圖已於近日公開，第一階段即日起至6月19日（三）晚間7點開放實名制登記抽選，獲得購票資格的歌迷在規定時間付款即購票完成；第二階段則將於6月29日（六）中午12點在Ticket Plus遠大售票系統統一開賣。