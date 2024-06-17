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崔敏煥無預警離婚！　7歲兒「全都知情」提問：麻麻可以來家裡玩嗎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND鼓手崔敏煥2023年無預警宣布離婚，一兒兩女養育全歸他所有，夫妻倆雖沒有對外說出離婚主因，但並未完全撕破臉，他後來帶著兒女出演親子秀《超人回來了》，也經常會在小孩面前表示「有跟媽媽說很想她嗎」。節目最新一集，揭曉了7歲兒子在律其實都知情爸媽離婚一事，小心翼翼地問爸爸「麻麻（媽媽）可以來家裡玩嗎」，令人心疼。

▲▼ 崔敏煥坦言7歲兒全都知情，他與前妻離婚一事。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲崔敏煥坦言7歲兒全都知情，他與前妻離婚一事。（圖／翻攝自KBS YouTube）

崔敏煥在節目上透露，現在7歲的兒子在律對於「離婚」有一定理解程度，擔心會讓爸爸傷心，不敢在家人面前提到媽媽，更躲在房子看著媽媽的照片偷哭，2個妹妹年紀還小，他則擔起長子責任，不跟妹妹搶東西，時刻照顧著兩個小孩，他的這些貼心舉動，爸爸崔敏煥都看在眼裡。

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▲7歲兒問崔敏煥「麻麻可以來家裡玩嗎」。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲7歲兒問崔敏煥「麻麻可以來家裡玩嗎」。（圖／翻攝自KBS YouTube）

不捨兒子過於成熟，崔敏煥坦言「在律（兒子）最近壓力很大」，經常透過父子兩人時光對話，他跟小孩說「媽媽無論何時都可以來玩啊」，在律卻小小聲地回答他「（媽媽）可以來家裡玩嗎？」說出心裡真正擔心的原因，令粉絲感到很心疼。

▲▼ 崔敏煥無預警離婚！　7歲兒「全都知情」提問：麻麻可以來家裡玩嗎。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲▼崔敏煥、律喜無預警離婚，兒子壓力很大其實一直在看爸爸眼色，不敢主動提到媽媽。（圖／翻攝自KBS YouTube）

▲▼崔敏煥、律喜無預警離婚，兒子壓力很大其實一直在看爸爸眼色。（圖／翻攝自KBS YouTube）

崔敏煥與律喜2023年無預警離婚，他透過官方IG發文表示，「在經過長久討論後，做出了結束婚姻生活的決定，年紀輕輕就組成家庭的我們，對於送上應援的所有人感到很抱歉，還有支持著我們家庭與團體的所有粉絲，很感謝，但也對不起。」對於小孩，身為爸爸的他也表示「盡力不讓小孩留下創傷，我會以爸爸的角色努力到最後」，文內除了致謝，不忘感謝粉絲一路的支持。官方事後也證實，夫妻倆正在進行離婚協議中。

另一方面，前妻律喜則是刪光兩人6年以來的放閃照，IG貼文裡也透露，3位小孩扶養權給崔敏煥，「考慮到現實問題的狀況，希望不要讓小孩的心理造成不安感，還是決定讓小孩在原本的環境下繼續生活，因此會由孩子的爸爸扶養，而我也不會讓小孩感受到媽媽的空位過大，會經常與孩子們見面。」

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崔敏煥, FTISLAND, 崔在律, 律喜

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