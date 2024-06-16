張學友台北最終場「彩蛋曲目曝光」　他1句話萬人險暴動

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今晚在台北小巨蛋開唱，是他今年台北演唱會的最終場，雖然他自承今晚狀況更加不好，但萬名歌迷在震耳欲聾的安可聲中，張學友再度登場，來到安可放送彩蛋時間，首先獻唱〈心如刀割〉、〈她來聽我的演唱會〉後，他直呼：「我盡力了，我真的有盡力，非常感謝大家，我真的沒想到，沒想到今天會是比第一天更難的。」

▲張學友「60+」巡迴演唱會台北場今晚劃下句點。（圖／JDS提供）

不過張學友也幽默說，唱到安可時竟覺得嗓子好像開了，「我現在重頭來？」馬上讓觀眾席爆出陣陣歡呼聲，險些暴動，他笑說：「我真的很想。」隨後也說：「可能大家不知道，在台上能唱的感覺是非常非常棒的，當台下都是在期待聽你的歌的朋友，那個感覺是無比幸福，再一次在這裡感謝台灣的朋友對我的愛護，我希望下一次來可以用一個比較完整的張學友，為大家表演，謝謝你們的包容跟忍耐。」

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▲張學友抱病上場，演出依然精彩絕倫。（圖／JDS提供）

而他今晚選唱的隨機曲目，包括〈心碎了無痕〉、〈真心的朋友〉、〈祝福〉，「我會加油的！也在這裡祝福大家身體健康，希望我下次回來帶一個更好的演唱會給大家。」最後則依然以搖滾版的〈吻別〉，為演唱會劃下句點，與眾人相約明年3月台北小巨蛋再相見。而今天到場欣賞的藝人包括胡錦、曾志偉、曾寶儀、曾國城、周曉涵等人。