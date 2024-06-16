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丹妮婊姐公開結婚家宴紀錄！　「39歲嫁黑人」親友真實想法曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅丹妮婊姐在1月宣佈結婚，和交往四年的黑人男友「黑豹」升格成為夫妻。原本想低調不辦婚禮的她，最終為了家人，還是在家鄉雲林舉辦家宴，她16日也公開家宴紀錄，並曝光了家人對於黑人女婿的想法。

▲▼丹妮婊姐公開結婚家宴　「39歲嫁黑人」親友真實想法曝光。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

▲丹妮婊姐在1月與黑人男友登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

影片中，丹妮婊姐坦言，這次要帶著黑豹參加雲林家宴，覺得壓力非常大，還笑說：「這可能是雲林鄉親第一次看到真實的黑人走在鄉鎮上。」而她原本計劃要請會講英文的妹妹和妹妹的男友擔任翻譯，無奈妹妹突然出差，只能由她獨自承擔前置作業。

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丹妮婊姐在影片中，也訪問了家人對她與黑人結婚的看法。她的父親表示，結婚是丹妮婊姐自己的選擇，他無可置喙，還稱讚說「現在許多傑出的運動員都是黑人」，並不在意女婿的種族。而丹妮婊姐的舅舅開玩笑說「只要有人願意娶就好」，阿公、阿嬤則都表示開心，認為「主要對妳好就好，不管嫁什麼人都一樣」。

▲▼丹妮婊姐公開結婚家宴　「39歲嫁黑人」親友真實想法曝光。（圖／翻攝自YouTube／丹妮婊姐星球）

▲▼丹妮婊姐的家人都對於她的異國婚給予祝福。（圖／翻攝自YouTube／丹妮婊姐星球）

▲▼丹妮婊姐公開結婚家宴　「39歲嫁黑人」親友真實想法曝光。（圖／翻攝自YouTube／丹妮婊姐星球）

丹妮婊姐坦言，她原本很擔心親友對於自己另一半是黑人的看法，但家宴過後，發現大家都不是很在乎這件事。她也說，可能是因為自己年紀蠻大了，阿公、阿嬤覺得她能結婚就很好了。

對於順利辦完家宴，丹妮婊姐說：「respect所有辦真正婚禮的人，我真心靈魂被抽乾，我半夜抵達飯店洗澡後直接倒下，古人說的洞房花燭夜根本唬爛，洞房洗洗睡才是真的。」形容自己的疲憊程度像是去了一天的迪士尼。

▲▼丹妮婊姐公開結婚家宴　「39歲嫁黑人」親友真實想法曝光。（圖／翻攝自YouTube／丹妮婊姐星球）

▲丹妮婊姐表示親友都不在乎她的老公是個黑人。（圖／翻攝自YouTube／丹妮婊姐星球）

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