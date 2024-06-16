陳美鳳曝寄養過往「半夜睡覺偷哭」　謝她長年關心：才有現在的我

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陳美鳳在年輕時生活困苦，直到後來進入演藝圈，生活才有所改善。她15日透露自己與兒時寄住的家庭還有聯絡，也分享當年辛苦的回憶，感慨說：「有這段過程，才有現在的我。」

▲陳美鳳早年過著半工半讀的生活。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）

陳美鳳提到，她在國中時，因為養父母離婚、自己的撫養權歸給養父，她有一段時間都被寄放在別人家。當時，她就曾寄住在一位叫陳金鑾的姊姊家，並與對方住同房，「有一次可能吵到姐姐了，她轉身問我怎麼哭了，我直接說想媽媽。」

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陳美鳳表示，事隔多年，寄住家庭的姊姊仍然很關心她，還送來蘋果，她也說：「感謝有這段的過程，才有現在的我，自律、同理心和察言觀色。」

▲▼陳美鳳分享以前被寄養的往事。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）

事實上，陳美鳳在七個月大時，就被鄰居收養，並隨養父改姓為陳。在養父母離婚後，她又被送回原生家庭好一段時間，後來才跟隨養母生活，靠著擺攤賣麵維生。

【陳美鳳全文】

我的早午餐還有我愛的蘋果

謝謝送給鳳鳳蘋果的陳金鑾姐姐

國中的時候我是寄住在她們家的

很謝謝肯讓我跟她同房

夜深人靜半夜我常常哭

當時養父母離婚我歸養父的

所以有段時間養父把我寄放在別人家

有一次可能吵到姐姐了

她轉身問我怎麼哭了

我直接說想媽媽

事隔多年

謝謝姐姐現在還是這麼關心我

感謝有這段的過程才有現在的我

~自律、同理心和察言觀色

#星期六享受自己的早午餐

#謝謝方馨的聯名T恤好實穿