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張學友抱病登台認「今天狀況比昨天差」：取消更對不起大家

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今（16日）在台北小巨蛋開唱，是他今年台北演唱會的最終場，歌迷也紛紛大喊：「加油！」替他打氣；他前兩天都在演出上道歉，今天他坦言狀況沒有很好，且更容易感到口渴，「今天本人狀況沒有昨天好其實，照理說昨天比前天好，今天應該要比昨天好，但並不然，今天我會盡量小心盡力去唱。」因此又三度道歉：「希望大家可以原諒我，我會盡力的。」

▲▼張學友「60+」世界巡迴演唱會台北場。（圖／JDS 提供）

▲張學友今晚開唱。（圖／JDS 提供）

張學友說，本週三場小巨蛋演唱會是抱病上場，病毒不斷攻擊他的呼吸道和背部，「也帶著一個非常抱歉的心，覺得沒辦法很盡興的為大家表演，會覺得有點對不起大家的感覺，當然取消了，對大家更對不起，所以這對我來說是個非常困難的選擇。」表示每天早上都會試唱看看狀況如何再決定是否如期開唱。

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他坦言今天更加覺得喉嚨乾燥，因此今天會喝更多水，也會拿著毛巾擦痰，希望觀眾能諒解，更幽默說：「我不會（毛巾）丟你們啦，放心，不會的，我會留著，可是常常用它這樣。」也再次感謝台灣場觀眾的包容，並說也要謝謝本週五的聽眾的「忍耐和包容」。也提醒大家可以把注意力分一些給燈光、舞台還有舞蹈老師等工作人員，感性表示雖然是張學友的演唱會，但缺少幕前幕後任何一位工作人員就辦不成。

▲▼張學友「60+」世界巡迴演唱會台北場。（圖／JDS 提供）

▲張學友今晚依然抱病登場，且表示今天狀況比昨天差。（圖／JDS 提供）

此外，今晚演出是「張學友60+世界巡迴演唱會」第141場。主辦單位超級圓頂透露，上周消費者提出退票申請僅78張，退票佔比低於三場總票數的0.01%。提醒未退票的觀眾保留好票券，可於明年3月持原票回到台北小巨蛋，欣賞歌神的「60+演唱會」。對於選擇退票的觀眾，主辦單位同時推出住宿與交通補償方案，也讓網友大讚是史上最有誠意的應變措施。

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