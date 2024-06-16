ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳美鳳PO「2盒蘋果照」親揭坎坷身世！曝無血緣姊妹情延續50年

陳美鳳分享自己的身世，並感謝了陪伴多年、無血緣的姐姐。（圖／翻攝自臉書／陳美鳳 MeiFen）

▲陳美鳳分享自己的身世，並感謝陪伴多年、無血緣的姐姐。（圖／翻攝自臉書／陳美鳳 MeiFen）

圖文／CTWANT

67歲「最美歐巴桑」陳美鳳出道至今已經超過40年，不僅出演過多齣台灣本土劇，也多次發行專輯、擔任主持人，而她更常常在社群平台分享生活點滴。昨（15）日，陳美鳳突然曬出2盒蘋果照，揭開自己的坎坷身世，即使姐妹無血緣關係，也將這段情誼延續了50年，讓不少網友深受感動。

陳美鳳於臉書平台分享，自己原本出生在基隆朱家，但因家境貧困，加上當時盼生男孩的傳統觀念下，她在7個月大時，就被過繼給同是碼頭工人的鄰居收養，並隨養父姓陳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著說道，國小時養父母離異，她監護權歸給養父，有段時間卻又被寄養在別人家，也就是送蘋果的姐姐陳金鑾家，當時她與姐姐睡在同房，有次夜深人靜時偷偷哭泣吵到了姐姐，對方便轉頭問她怎麼哭了，陳美鳳此時才坦言：「我想媽媽」。

如今時間已經過去數十年，即使陳美鳳與姐姐陳金鑾無血緣關係，2人往來一就密切，也讓她忍不住吐露心聲，直言道「謝謝姊姊現在還是這麼關心我，感謝有這段的過程，才有現在的我，自律、同理心和察言觀色」。

文章一經曝光後，便讓不少網友受這段姊妹情所感動，紛紛留言道，「感人的緣分，動人的情誼，姊妹情深」、「這種溫暖真的會記在心裡一輩子」、「人生沒有白走的路，每一步都算數，時間會證明，妳的努力都值得」、「生命過程是種種的歷練，有失去的，更會有永恆的得到，這都是無價的」、「很多朋友和粉絲都很支持您，現在處處充滿愛。要幸福喔」。

延伸閱讀
孫安佐「攜帶瓦斯火槍」現身信義區夜店　衝撞記者險釀衝突
日地下女團22歲成員無預警遭開除　網揪曾拍無碼AV「這特徵」太明顯
Line社群「時報周刊娛樂好看爆」開張　明星絕密私照這裡看到爽

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

「爺孫戀」林靖恩罕噴5字經！　火大開嗆：要去死了沒？

「爺孫戀」林靖恩罕噴5字經！　火大開嗆：要去死了沒？

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒被親姊出賣兒時舊照　水汪大眼萌翻網友：騙人生女兒
  2. 49歲崔智友被勸「再生一胎兒子」　安英美發言惹議…網：管好自己
  3. 「小章子怡」周也惹毛官媒央視GG了！臭臉片曝光　文盲黑歷史被挖
  4. 艾莉絲才被警方半夜找上門　又收「歹徒超速罰單」氣炸：有完沒完
  5. 余皓然正妹愛女韓菲「瘦到剩40kg」！　王中平一句話當場尷尬了
  6. 許富凱被傳訊警告「愛惜羽毛」　認了：大家希望我單身最好
  7. 池晟最佳「寵妻魔人」：對育兒成癮！　訪談不忘放閃
  8. 陳亞蘭替楊麗花致意　讚邱瓈寬義氣「媽媽教得好」
  9. 熱狗放話《新說唱》最後一名直接團滅！　范丞丞講評開嗆火藥味十足
  10. 台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366