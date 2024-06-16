陳美鳳PO「2盒蘋果照」親揭坎坷身世！曝無血緣姊妹情延續50年

▲陳美鳳分享自己的身世，並感謝陪伴多年、無血緣的姐姐。（圖／翻攝自臉書／陳美鳳 MeiFen）

圖文／CTWANT

67歲「最美歐巴桑」陳美鳳出道至今已經超過40年，不僅出演過多齣台灣本土劇，也多次發行專輯、擔任主持人，而她更常常在社群平台分享生活點滴。昨（15）日，陳美鳳突然曬出2盒蘋果照，揭開自己的坎坷身世，即使姐妹無血緣關係，也將這段情誼延續了50年，讓不少網友深受感動。

陳美鳳於臉書平台分享，自己原本出生在基隆朱家，但因家境貧困，加上當時盼生男孩的傳統觀念下，她在7個月大時，就被過繼給同是碼頭工人的鄰居收養，並隨養父姓陳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著說道，國小時養父母離異，她監護權歸給養父，有段時間卻又被寄養在別人家，也就是送蘋果的姐姐陳金鑾家，當時她與姐姐睡在同房，有次夜深人靜時偷偷哭泣吵到了姐姐，對方便轉頭問她怎麼哭了，陳美鳳此時才坦言：「我想媽媽」。

如今時間已經過去數十年，即使陳美鳳與姐姐陳金鑾無血緣關係，2人往來一就密切，也讓她忍不住吐露心聲，直言道「謝謝姊姊現在還是這麼關心我，感謝有這段的過程，才有現在的我，自律、同理心和察言觀色」。

文章一經曝光後，便讓不少網友受這段姊妹情所感動，紛紛留言道，「感人的緣分，動人的情誼，姊妹情深」、「這種溫暖真的會記在心裡一輩子」、「人生沒有白走的路，每一步都算數，時間會證明，妳的努力都值得」、「生命過程是種種的歷練，有失去的，更會有永恆的得到，這都是無價的」、「很多朋友和粉絲都很支持您，現在處處充滿愛。要幸福喔」。

延伸閱讀

▸ 孫安佐「攜帶瓦斯火槍」現身信義區夜店 衝撞記者險釀衝突

▸ 日地下女團22歲成員無預警遭開除 網揪曾拍無碼AV「這特徵」太明顯

▸ Line社群「時報周刊娛樂好看爆」開張 明星絕密私照這裡看到爽