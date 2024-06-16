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池晟最佳「寵妻魔人」：對育兒成癮！　訪談不忘放閃

記者吳睿慈／台北報導

南韓犯罪偵查劇《聯結》由池晟、田美都主演，男、女主角近日為戲跨海受訪，池晟不改寵妻魔人本色，透露對跑步、育兒成癮，連訪談之間都在放閃，而田美都戲裡戲外差很大，不僅自爆對手機成癮，還開車開到懷疑人生。

▲▼《聯結》由池晟、田美都主演。（圖／friDay影音提供）

▲《聯結》由池晟、田美都主演，兩位演員特地跨海接受訪問。（圖／friDay影音提供）

男女主角池晟、田美都跨海受訪，兩人開心地向台灣觀眾問候，也大聊鏡頭之外的酸甜苦辣，被問到本劇男主角有「成癮」的問題，自己私底下是否有對事物成癮？池晟不改「寵妻魔人」本色，放閃表示對於慢跑或育兒成癮。

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田美都則搞笑回答：「應該不只是我，大家都是多巴胺成癮吧？」她解釋「常常原本只是想看一下訊息，卻不知不覺就一直在滑手機，然後就會想『我現在是在幹嘛』」，展現出與常人無異的鄰家親切感。

▲▼《聯結》由池晟、田美都主演。（圖／friDay影音提供）

▲▼池晟、田美都互動滿滿，合作磨出好友情。（圖／friDay影音提供）

▲▼池晟、田美都互動滿滿，合作磨出好友情。（圖／friDay影音提供）

在聊到拍攝時辛苦或印象深刻的事時，池晟透露《聯結》劇中有很多危險場面，他以第3集中的火場戲為例，「拍攝時我只想著要安全地拍完。我們兩個在這邊，距離火有多遠，如果火撲過來，我們有可能會被燒燙傷，所以要離多遠，我又該怎麼躲開，或者萬一火朝美都燒過去該怎麼辦，我一直在腦中計算著這些事。」訪談之間透露出他的細心與謹慎。

田美都則覺得劇中有很多要用快跑的逃走或開車逃跑的橋段，這些部分對自己來說都是一種挑戰，並搞笑表示「我真的很常開車，但奇怪的是很多時候都是我們在一起卻是由我來開車，這種情形真的多到讓我以為我考駕照開車開到現在就是為了拍這部劇」，但她也不忘稱讚池晟的領導力，讓自己在拍火場戲時可以很放鬆地平安拍完。《聯結》每週五、六在friDay影音上架播出。

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池晟, 聯結, 田美都

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