3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

記者田暐瑋／綜合報導

百萬YouTuber波特王爆料大陸找台網紅進行統戰宣傳一事，連日引發爭議，截至目前已有謝和弦、蕾菈夫妻、何以奇等人證實收到邀約信。女星何以奇15日再度發文，透露前一天又收到合作信，她公開信件內容，對方表明要創立「台灣擁和黨」，並要求收到信的名人若能替大陸企業會員拍廣告，一年就能有千萬台幣收入。

▲何以奇等3名人證實收到陸方邀約。（圖／翻攝自臉書）



何以奇先前才證實收到大陸方邀約信件，15日再度發文表示又再次收到邀約，公開信件完整內容，邀請方是「北京慈光影視傳媒」，希望能在臉書發表「構建新型兩岸關係」並不作任何更改，可獲得「台灣擁和黨」副主席身份，如果能為至少10家在陸台商及河南當地企業拍攝廣告，一年還能賺取超過千萬元台幣的代言費。

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▲何以奇公開陸方邀約內容。（圖／翻攝自何以奇臉書）



不只如此，信件內容也提到邀約方背後有「帶頭大哥」，且人脈相當「硬」，又出身顯赫，可以「直達天聽」，將會成立「台灣擁和黨」，何以奇直言在幾個月前就接到過一次邀請，由於內容過於荒謬，當時選擇直接忽略，沒想到現在又收到一封，讓她一度以為是詐騙，「你們有興趣的自己看，我就不多贅述。」